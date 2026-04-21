Новые стандарты поддержки лиц с особыми потребностями внедряют в Карагандинской области

Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил общественное объединение «Qamqor» за проделанную работу в сфере инклюзии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

О развитии региональных проектов и внедрении адресных социальных услуг в Карагандинской области рассказал председатель общественного объединения инвалидов «Qamqor plus» Нияз Сундиталиев.

По его словам, с 2022 года в регионе функционируют центры социальной адаптации «Ten Qogam». За этот период оказано более 12 тыс. услуг, из которых почти 2 тыс. – с начала текущего года. Основные направления работы включают содействие в трудоустройстве, юридическое сопровождение, психологическую поддержку и помощь в оформлении документов.

«Отдельно хочу обратить внимание на людей старше 18 лет с ментальными нарушениями. Это категория, которая, к сожалению, долгое время оставалась вне системной поддержки. Впервые в нашей области, создан Интеграционный центр, где такие люди получают комплексную помощь – от бытовых навыков до подготовки к трудоустройству. Сегодня центр охватывает 40 человек и оказывает более 100 услуг ежемесячно», — отметил Нияз Сундиталиев.

Также, по его словам, государством решен вопрос доступности среды для жителей домов без лифтов: внедрена служба подъема и спуска. На данный момент оказано уже более 1,6 тыс. таких услуг. Отдельное внимание уделено поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью, что позволяет родителям сохранять трудовую активность. Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил общественное объединение «Qamqor» за проделанную работу в сфере инклюзии.

«Спасибо вам за активную позицию и большую работу, которую вы проводите. Государство со своей стороны и дальше будет прикладывать усилия, чтобы оказать как можно больше поддержки людям, нуждающимся в такой помощи», - поблагодарил Премьер-министр.
#политика #Карагандинская область #инклюзия

Популярное

Все
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Инклюзия как стратегический приоритет
Портреты на стекле
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
Готовность к высоким скоростям
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Субботнику дождь не помеха
Две победы на старте
Бронзовый танец с лентой
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
Меняется система аттестации педагогов
Ключи от надежды
Ожидается строительство еще двух заводов
К проактивному реагированию на киберугрозы
Степные озера получат паспорта
Предусмотрены технологии чистого угля
Выбирать авто нужно с умом
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Что изменилось в миграционной политике Казахстана
В Казахстане стартовала весенняя «Неделя добра»
Поддержать наиболее уязвимых граждан
Цикл встреч по подготовке доклада о деятельности общественн…

