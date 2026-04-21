Новые стандарты поддержки лиц с особыми потребностями внедряют в Карагандинской области

Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил общественное объединение «Qamqor» за проделанную работу в сфере инклюзии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

О развитии региональных проектов и внедрении адресных социальных услуг в Карагандинской области рассказал председатель общественного объединения инвалидов «Qamqor plus» Нияз Сундиталиев.

По его словам, с 2022 года в регионе функционируют центры социальной адаптации «Ten Qogam». За этот период оказано более 12 тыс. услуг, из которых почти 2 тыс. – с начала текущего года. Основные направления работы включают содействие в трудоустройстве, юридическое сопровождение, психологическую поддержку и помощь в оформлении документов.

«Отдельно хочу обратить внимание на людей старше 18 лет с ментальными нарушениями. Это категория, которая, к сожалению, долгое время оставалась вне системной поддержки. Впервые в нашей области, создан Интеграционный центр, где такие люди получают комплексную помощь – от бытовых навыков до подготовки к трудоустройству. Сегодня центр охватывает 40 человек и оказывает более 100 услуг ежемесячно», — отметил Нияз Сундиталиев.

Также, по его словам, государством решен вопрос доступности среды для жителей домов без лифтов: внедрена служба подъема и спуска. На данный момент оказано уже более 1,6 тыс. таких услуг. Отдельное внимание уделено поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью, что позволяет родителям сохранять трудовую активность.

«Спасибо вам за активную позицию и большую работу, которую вы проводите. Государство со своей стороны и дальше будет прикладывать усилия, чтобы оказать как можно больше поддержки людям, нуждающимся в такой помощи», - поблагодарил Премьер-министр.