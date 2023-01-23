Не терять доверия людей

О новшествах рассказали на расширенном заседании коллегии в Агентстве РК по делам государственной службы.

Ведомство разработало и внес­ло на рассмотрение Парламента законопроект по совершенствованию госслужбы. Одной из его норм вводится возможность увольнения политических служащих по решению Президента в связи с утратой доверия. Уволенный по этой причине специалист не сможет вернуться на госслужбу в течение трех лет.

Как сообщил председатель Агентства Дархан Жазыкбаев, работник, ротируемый в другой регион, будет получать выплаты за аренду жилья. Это хороший стимул для перемещения служащих в регионы. Госорганы также могут привлечь специалиста по временному контракту для выполнения конкретного проекта.

– Для формирования оптимальной и эффективной структуры государственных органов будет определена регламентация соотношения руководящего и исполнительского состава. В некоторых госорганах есть подразделения, состоящие из одного или двух служащих, – добавил Дархан Жазыкбаев.

С первого марта АДГС апробирует новую систему отбора на государственную службу. Пилотный проект будет проходить в пяти госорганах: в самом Агентстве, министерствах индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции, акиматах Акмолинской области и Шымкента.

Новый алгоритм отбора на портале «Е-қызмет» позволяет кандидатам участвовать в конкурсе на всех этапах, в любое время и из любой точки мира, кроме собеседования. «Е-қызмет», интегрированная с основными информационными системами, автоматически соберет все необходимые данные по претендентам.

Еще одна новость с коллегии – проведение очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. Как сообщил Дархан Жазыкбаев, в этом году будут пересмотрены отраслевые группы резерва, а проводить собеседование с кандидатами будут специалисты отраслевых госорганов.

– Когда мы набирали первый, второй резерв, не стояло четких требований по отраслям, мы набирали больше универсалов. Теперь стоит задача набрать именно по потребностям, по отраслям. Это должны быть специалисты в сфере энергетики, образования, IT… Мы проработали восемь отраслей, и набор будет идти в соответствии с потребностями государственных органов в конкретных специалистах, – пояснил журналистам заместитель председателя Агентства Азамат Жоламанов.

Кроме того, с декабря введена норма, по которой могут исключить из резерва, – при получении гражданства другой страны, утере гражданства и увольнения с работы по отрицательным мотивам.

А вот для лучших выпускников-грантников, наоборот, двери на госслужбу теперь широко распахнуты. Они получат возможность назначения без конкурсного отбора на низовые должности на районном и сельском уровнях, а также для прямого назначения на высшие должности корпуса «Б» по согласованию с уполномоченным органом. Госслужащих, получивших неудовлетворительную оценку два квартала подряд, будут понижать в должности или увольнять.

Введена практика дистанционного мониторинга, когда действия предпринимаются, не дожидаясь жалоб услугополучателей. В прошлом году Агентство провело 756 проверок в сфере госус­луг, выявлено порядка 46 тыс. нарушений, к дисциплинарной ответствен­ности привлечены 602 должностных лица, к административной – 305 сот­рудников.

Председатель Агентства отметил тенденцию снижения количества дисциплинарных дел, рассмотренных на заседаниях Советов по этике. По сравнению с 2021-м их количество в прошлом году снизилось на 29%.

В целях дебюрократизации деятельности госаппарата проведен анализ в сферах здравоохранения, образования, труда и социальной защиты. В результате выработаны 183 предложения по дальнейшему формированию сервисного госаппарата, максимально ориентированного на потребности человека.

– В этой работе приняли участие около двух тысяч специалистов различных отраслей, представителей гражданского общества и экспертов. В 2023 году планируется провести анализ финансово-экономической сферы,– сообщил Дархан Жазыкбаев.

В госорганы направлено порядка сорока рекомендаций, которые учтены в разрабатываемом проекте Цифрового кодекса. Активизировано и восстановлено функ­ционирование около тридцати неработающих услуг на портале электронного правительства.