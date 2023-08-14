Не только родить, но и воспитать

Мероприятие, которое проходило уже в третий раз, становится традиционным. В форуме приняли участие около 500 активных родителей из всех регионов республики, министры, депутаты, ученые, педагоги, члены родительских комитетов и попечительских советов образовательных организаций, психологи, юристы по защите прав детей. Обсуждались актуальные вопросы: каково быть родителем сегодня, с какими проблемами встречаются современные мамы и папы, как их преодолевать и создавать счастливую семейную атмосферу для благополучного и гармоничного развития ребенка.

Чтобы лучше изучить портрет современного казахстанского родителя и глубже понять проб­лемы, с которыми приходится сталкиваться, республиканское общественное объединение «Сенімен Болашақ» в этом году провело социологическое исследование по всему Казах­стану. В опросе приняли участие 32 755 человек: родители и дети в возрасте от 13 до 17 лет. Больше 90% респондентов среди родителей – это матери.

– Результаты опроса показывают, что казахстанский родитель – это женщина, – констатирует председатель РОО «Сенімен Болашақ» Жансая Бердимурат.

Сегодняшние папы и мамы стараются быть хорошими родителями.

– По результатам опроса 51% родителей постоянно читают различные информационные материалы о воспитании детей. Наблюдается региональная дифференциация в выстраивании позитивных отношений с ребенком: чем севернее – тем позитивнее. Так, около 80% родителей Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казах­станской областей превратили в ежедневную привычку говорить добрые слова, шутить и целовать своего ребенка. В южных регионах (город Шымкент, Туркестанская, Кызылординская, Жамбылская области) этот показатель ниже 67%, – сообщила Жансая Бердимурат.

Около 79% родителей выразили готовность бросить все свои дела и заняться ребенком в любой ситуации, а 76% пап и мам регулярно проводят один день недели вместе с детьми. При этом привычка вечерних бесед по итогам дня, которая имеет важное воспитательное значение, наблюдается только у 60% родителей.

Около половины родителей предпочитают ездить в гости к родственникам во время своих выходных, 30% назвали шопинг или экотуризм как способ совместного с детьми досуга, и лишь 12% выбирают посещение культурных мероприятий (кино, концерты, театральные спектак­ли). Трудовое воспитание ребенка практикуют около 86% родителей, из них 60% считают труд обязанностью ребенка и лишь 26% подходят к трудовому воспитанию осознанно.

– Многие родители считают, что у него налажены коммуникации с ребенком: я его одеваю, обуваю, провожу с ним время. Проведенное время вместе – это раз в неделю съездить за продуктами, сходить в гости к родственникам. На самом деле ребенок просто сопровождает родителя, и это некачественно проведенное время с ним. Дос­таточно 10–15 минут в конце дня уделить ребенку, поинтересоваться, как у него дела. Это гораздо больший воспитательный эффект, – говорит глава общественного объединения.

Нужно понимать, что только осознанный родитель способен воспитать осознанную личность.

– Участвовать в жизни ребенка не означает устраивать допросы или грозно напоминать о морали в стрессовых для него моментах. Это означает вовлекать ребенка в семейные обсуждения, относиться с уважением к его личности, не контролировать, но знать о событиях в его жизни, не грозить, а советовать, помогать сделать выбор, – подчеркнула Жансая Бердимурат.

Примечательно, что, согласно исследованию, 84% родителей советуются со своими детьми вне зависимости от возраста, 51% – в зависимости от ситуации и лишь 30% обязательно приглашают ребенка к обсуждению вопросов в семье. Половина респондентов отметили открытость к критике со стороны своего ребенка, но треть родителей не приемлет какую-либо критику их действий или решений.

Практически все родители лично знакомы или знают о друзьях своих детей, но, к сожалению, совместное воспитание ребенка, когда объединяются родители друзей, пока в Казахстане мало практикуется.

Что касается взаимоотношений детей с учителями, то у большинства (82%) они хорошие. Но проблемы буллинга никуда не исчезли. Ответы родителей и фактические данные говорят о низком уровне доверительных отношений в треугольнике «родитель – ребенок – школа». Школьная жизнь ребенка больше остается в тени.

– Проведенное нами исследование помогло представить портрет современного казахстанского родителя, пролить свет на насущные проблемы родительства и воспитания личности. Во-первых, опрос подтвердил неосознанную некомпетентность во многих вопросах. Родители нуждаются в поддержке, информации, получении навыков и знаний. Во-вторых, это очень важно для моей команды, результаты исследования сформировали для нас карту необходимых мероприятий, дифференцированных по регионам и по проблематике, – заключила председатель РОО «Сенімен Болашақ» Жансая Бердимурат.

К слову, на форуме поднималась и тема дефицита педагогических кадров в Казахстане. В своем выступлении вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов отметил, что сегодня не хватает более 4,5 тыс. учителей и преподавателей. Только в столице ежегодная потребность в педагогах – порядка тысячи человек. С учетом повышения статуса учителей в обществе Правительством прорабатываются вопросы повышения требований для поступления по педагогичес­ким направлениям.

Свое экспертное мнение высказали спикеры, они говорили о семейных ценностях, проблемах репродуктивного здоровья подростков, вредных привычках (электронные сигареты), социальных проектах и других мерах, направленных на поддержку детей, а также способствующих информационной безопасности и развитию цифровой культуры.