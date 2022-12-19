Не успели спасти

Беда в поселок Актау, территориально относящийся к Темиртау, пришла 16 декабря. Во втором часу ночи в одной из пятиэтажек случился пожар: огонь охватил квартиру на первом этаже.

Когда едкий дым стал распространяться по подъезду, началась паника: жильцы, позвонив в противопожарную службу, бросились на улицу, надеясь на скорый приезд огнеборцев. Но, увы, к месту ЧП те прибыли только спустя полчаса после вызова.

Впрочем, винить спасателей в медлительности не стоит. Дело в том, что в Актау нет собственного пожарного депо. Ближайшее расположено в Темиртау, то есть почти в 30 км (!) от поселка.

Драгоценное время было упущено. Пожарные не смогли предотвратить трагедию. Когда они прибыли к горящей пятиэтажке, то обнаружили пятерых погибших – двух детей и трех взрос­лых. Те пытались самостоятельно пройти через задымленный подъезд, чтобы выйти на улицу, но не смогли. Соседи вынесли их на свежий воздух, но помочь не успели. Все пятеро задохнулись.

Пожарные с помощью автолестницы эвакуировали из подъезда 10 человек, четверо из которых – дети. Параллельно велось тушение пожара на первом этаже. В охваченной пламенем квартире спасатели обнаружили еще одного погибшего – 45-летнего мужчину.

Полиция возбудила по факту пожара уголовное дело по статье 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Надо отметить, что актаусцы не раз жаловались местным влас­тям на отсутствие пожарного депо. В июле житель поселка Александр Попов обратился с этой проблемой лично к минист­ру по ЧС Юрию Ильину. Тот тогда приезжал в Карагандинскую область и встречался с общественностью.

Министр подтвердил, что в поселке, где живет более 5 000 человек, должна быть пожарная станция, и пообещал найти деньги на разработку проекта и строи­тельство. Но, к сожалению, трагедия в поселке Актау случилась раньше, чем завертелась бюрократическая машина.