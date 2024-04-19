Не все боевые награды нашли своих героев

Лишь спустя годы родные Омирзака Жуматаева узнали, за что их дедушка был представлен к ордену Ленина и медалям «За отвагу» и «За взятие Берлина».

коллаж Павла Цедилина, фото из архива семьи Жуматаевых

Уроженец Айыртауского района Северо-Казахстанской области (бывшей Кокшетауской) Омирзак Жуматаев – один из тех, кому посчастливилось остаться живым и вернуться домой, дойдя до Берлина. Родился он в 1920 году. В 1939-м окончил историчес­кое отделение учительского института в Петропавловске. А 1 декабря 1940-го парня призвали в армию. Войну артиллерист Омирзак Жуматаев начал в составе 16-й гвардейской танковой Речицкой Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригады. Воевал в составе Юго-Западного, Брянского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов.

Но о славном боевом пути ветерана его потомки узнали только после его ухода. Не любил аксакал вспоминать войну. Не мог смотреть и советские фильмы о войне. С досадой махнув рукой в сторону телевизора, обычно молча уходил на улицу. На все вопросы сыновей о тех далеких событиях коротко бросал: «Зачем вам это нужно?!»

Не стало одного из героев Великой Отечественной войны в 1986 году. Внуки, много позже заглянувшие в базу данных участников Великой Отечественной войны на соответствующих сайтах, обнаружили наградные листы и удостоверения к наградам, которых у их дедушки не было. При жизни ветерана его близкие даже и не предполагали, что не все полагавшиеся за мужество и героизм наг­рады были вручены герою войны. Как выяснилось, гвардии сержант Жуматаев, помимо наград, имел пять благодарнос­тей Сталина.

У семьи остались в память об отце его ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону Сталинграда». Кстати, там, в окопах Сталинграда, молодой солдат из Казахстана стал кандидатом в члены ВКП(б).

По словам внука фронтовика Кайрата Жуматаева, если судить по обнаруженным наградным листам и удостоверениям к наградам, не нашла в свое время его деда медаль «За отвагу». Не получил солдат еще одну высокую наг­раду – орден Ленина. Удалось внуку разыскать только эти свидетельства. А за четыре долгих года войны его деду довелось участвовать в 14 наступательных операциях: Сталинградской, Боб­руйской, Минской, Орловской, Белорусской, Харьковской оборонительной и других. Освобождал он Белоруссию, Варшаву, дошел до Берлина.

Гвардии красноармеец Омирзак Жуматаев представлен к первой боевой награде 19 июля 1943 года. В наградном листе написано: «…В боях за населенный пункт Веселая, работая в качестве заряжающего, тов. Жуматаев обеспечил беспрерывную работу своего орудия. Благодаря хорошей работе его орудия уничтожено 5 дзотов, до 60 вражеских солдат и офицеров. Тов. Жуматаев достоин Правительственной награды – медали «За отвагу».

Наверняка 23-летний солдат, знавший о представлении, очень ждал награждения. Известно ведь, что именно этой медалью солдат и сержантов награждали за личный подвиг на поле боя. К тому же это была первая боевая награда молодого красноармейца.

В сентябре 1944 года отважного уже гвардии сержанта представляют к другой высокой награде – ордену Ленина. При прорыве обороны немцев в районе польского города Поремба и форсировании реки Нарев расчет командира орудия Жуматаева открыл огонь по огневым точкам немцев на западном берегу. Уничтожили пять пулеметных точек и до 25 гитлеровских солдат, вынудив остальных отступить. Наша пехота получила возможность форсировать реку. Переправляться на другой берег вместе с тяжелым орудием нужно было и артиллерис­там. В той суматохе Омирзак замечает трактор, брошенный немцами на противоположном берегу. Не мешкая, переплыли, сумели его завести и перебраться на нем назад. Прицепили к трактору пушку и снова проделали тот же путь в обратную сторону. Выбравшись на западный берег реки, сразу же открыли огонь по врагу. К вечеру 5 сентября перегруппировавший силы враг предпринял семь ожесточенных контратак. Орудийный расчет Омирзака Жуматаева уничтожил тогда два вражеских орудия, две автомашины, шесть пулеметных точек, три миномета и до 40 гитлеровцев. «Тов. Жуматаев достоин правительственной награды – ордена Ленина», – гласит и этот наградной лист.

Никто ни разу не услышал от фронтовика ни этих героических историй, ни слов обиды за свои неполученные награды.

Конечно, ветеран помнил о них. Может быть, даже пытался напомнить о себе. Внук фронтовика Кайрат поделился услышанным когда-то от своего отца: в молодости тот по просьбе отца один раз относил письмо на почту. На запечатанном конверте значился адрес: г. Подольск, архив Министерства обороны. Однако ответа не получил.

Демобилизовался гвардии сержант Жуматаев в 1945 году. Рассказывал, что один из высоких командиров напутствовал нескольких солдат-учителей словами: «Езжайте домой учить детей». По возвращении с фронта Омирзак Жуматаев работал учителем истории, затем директором сельских школ. Потомки героя войны Жуматаева очень хотели бы восстановить историческую справедливость.