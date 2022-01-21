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Не жалейте ни зерна, ни крошек
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Сотрудники Западно-Алтайского заповедника призывают горожан подкармливать птиц.

Цифра, которую привела сот­рудник природоохранного учреждения Наталья Премина, шокирует: до конца зимы доживает всего 40% лесных птиц. И главный враг пичуг – не хищники. Пернатых губит голод, особенно во время сильных морозов.

– Зимний день короткий, у птиц мало времени для того, чтобы накопить сил, – рассказала научный сотрудник. – А в населенных пунктах всегда можно чем-нибудь поживиться. Поэтому вопреки естественной осторожности стайки начинают тянуться к людям. Мы призываем горожан проявлять добросердечность, очень важно позаботиться о братьях наших меньших. В благодарность с приходом весны пернатые порадуют нас своими песнями.

Ярких красок в буквальном смысле зимнему пейзажу добавляют снегири. Причем на Западном Алтае обитают как обычные красногрудые птицы, так и серые. Летом их можно увидеть на Линейском, Ивановском, Коксинском, Холзунском хребтах.

У орнитологов эти виды в списке самых заботливых родителей. Все лето снегири заняты выкармливанием потомства. Причем могут выходить не только своих деток, но и, нап­ример, птенчиков синицы, – в заповеднике не раз наблюдали такую картину. Пока держится тепло, у пичуг нет проблем с питанием. Их любимый рацион – вегетарианский. Они склевывают семена шишек хвойных деревьев, почки, цветы, молодые побеги. С приходом холодов птички переключаются на рябину – срывают ягоду, семена съедают, а мякоть выбрасывают. В Риддере и Усть-Каменогорске нередко можно увидеть рябинки, под которыми снег ровным кругом окрашен в рубиновый цвет. Это верный признак того, что на дереве отобедала семейка лесных гостей.

В последние годы защитники природы с тревогой наблюдают за популяцией воробьев. По словам Натальи Преминой, задорные птахи с большим трудом переносят холода, из десятка воробьев выживают всего один-два. Жители таежных сел Черемшанка и Зимовье даже поделились в соцсетях наблюдением: чирикающие стайки практически исчезли с сельских улиц!

– У воробьев неприхотливый вкус, – пояснила научный сот­рудник заповедника. – Летом они могут питаться семенами, но в период выкармливания птенцов добывают только белковую пищу. То есть мошек, жучков, червячков, мотыльков. Поэтому им принадлежит важная роль в борьбе с насекомыми-вредителями.

Самое сложное время – зима. У мелких птичек активно протекают обменные процессы, им требуется много еды, чтобы восполнить энергетические затраты. Но где ее добыть? Почва закрыта снегом, пищи мало, рацион крайне скудный. Как подчеркнули в заповеднике, без помощи человека у пичуг мало шансов дожить до весны.

Идеальный корм для воробьев – просо. Подойдут также овсяная крупа, подсушенные крошки белого хлеба, кусочки несладкого печенья. Для синиц и снегирей в кормушку лучше класть сырые семечки подсолнечника или тыквы. Влет также уходят конопляные семечки, зернышки яблок, груш. Ученые как-то предложили школьникам Риддера заготовить летом семена одуванчика, чертополоха и метелки мятлика – у птах этот корм «зашел» как деликатес.

Чем категорически нельзя угощать пернатых, так это солеными и жареными орешками, семечками, чипсами, ржаным хлебом, сладким бисквитом. Эти продукты могут их погубить. Бесполезной будет подкормка, разбросанная на снегу или земле, – она достанется только голубям или воронам. На сайте заповедника специалисты разместили несколько вариантов кормушек, которые может сделать каждый из подручных материалов.

– Подойдут фанера, дерево, пластиковые бутылки, упаковки Tetra Pak, – пояснили в заповеднике. – Требования прос­тые: нужны бортики, чтобы корм не высыпался. И крыша, защищающая от снега. Повесить кормушку можно во дворе, у себя за окном, в парке. Главное, чтобы человек не забыл о ней и пополнял каждый день. В противном случае можно погубить привыкших к подкормке птиц.

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