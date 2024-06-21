Не золотые, но востребованные

Житель города Саркан Бауыр­жан Сербаев сельским хозяйством занимается девятый год, но в нынешнем решил вплотную заняться именно производством яиц.

На эту сферу выбор пал не просто так, говорит птицевод. Ежегодно наблюдая за сезонными скачками цен, Бауыржан решил, что можно обеспечить земляков более доступной и качественной продукцией.

На собственные средства приобрел необходимое оборудование и построил ферму общей площадью 250 квадратных метров. Сейчас здесь размещаются три тысячи курочек породы ломан уайт. Аккуратных полуторакилограммовых несушек отличают раннее созревание, умеренный аппетит, неприхотливость и высокая продуктивность. Каждая особь способна дать около 350 яиц в год, причем весьма крупных – весом от 65 граммов и больше.

– Опыт по выращиванию кур у меня был, правда, не в таком количестве, – рассказывает сельский предприниматель. – Яйцо – один из самых востребованных социально значимых продуктов питания. А привозное, с учетом дороги, в осенне-зимний сезон в наших краях обходится очень дорого – порой цена за десяток превышает 750 тенге. Поэтому я решил попробовать наладить свое производство. Сначала изучил самые лучшие яичные породы, потом из Алматы привез кур-несушек. Довольно быстро спрос на нашу продукцию пошел вверх. Сейчас здесь работают три местных жителя, ежедневно собираем в среднем по две тысячи яиц. Конечно, в дальнейшем планирую расширить птицеферму.

Сфера эта не самая простая, делится фермер, но при должном усердии весьма доходная: даже в сельской местности спрос на яйца высок всегда.

Сейчас продукцию реализуют в зависимости от категории по 50 тенге за штуку и ниже в собственном магазине и в различных торговых точках по всему Сарканскому району.

Как подчеркивает Бауыржан Сербаев, для откорма на мини-птицеферме используются только натуральные корма и немного витаминных добавок, поэтому качество яиц почти как у домашних.

– Пшеницу, ячмень, подсолнечный и соевый жмых покупаем у аграриев нашего района, – продолжает Бауыржан Кенжебаевич. – Так что можно считать, наша продукция – стопроцентно местная.