Небезопасный детский сад

Первый инцидент произошел в частном детском саду. В соцсетях завирусилось видео с камеры наблюдения, где сотрудница дошкольного учреждения ударила девочку. От удара малышка упала, ударившись лицом о кровать. В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, начато комплексное расследование.

На прошлой неделе жительница Атырау обнаружила у сына, посещающего детский сад, травму, напоминающую ожог. Врачи подтвердили ее опасения, установив, что ребенок 2023 года рож­дения получил ожоги второй степени. «Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проводятся следственные действия», – сообщили в областном департаменте полиции.

Тем временем родители еще одной воспитанницы из другого детсада требуют проведения проверки после инцидента, в результате которого и их ребенок получил травмы. На лице своей дочери они обнаружили синяки.

По словам няни, ребенок упал во время игры, когда воспитательница на время вышла из группы, в которой находились 35 детей. Через несколько дней женщина просмотрела камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что малышку толкнули, она упала и, как и в первом случае, ударилась лицом о кровать. Несмотря на попытки мамы разобраться в происшествии и обсудить его с персоналом, ответственные лица, включая няню и воспитателя, избегали общения.

«Произошедшая ситуация находится под контролем правоохранительных органов, Комитета по охране прав детей, — написала в своем аккаунте в Facebook уполномоченный по правам ребенка Атырауской области, депутат городского маслихата Айжан Сарсембаева. – При городском отделе образования создана группа по изучению ситуации, и в связи с произошедшим будет назначена служебная проверка». Департаментом полиции Атырауской области по данному факту зарегистрировано уголовное дело.