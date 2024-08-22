Небезопасный детский сад Общество 22 августа 2024 г. 1:00 4 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области За последние две недели в детских садах Атырау произошли три случая, в которых дети получили травмы. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Первый инцидент произошел в частном детском саду. В соцсетях завирусилось видео с камеры наблюдения, где сотрудница дошкольного учреждения ударила девочку. От удара малышка упала, ударившись лицом о кровать. В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, начато комплексное расследование. На прошлой неделе жительница Атырау обнаружила у сына, посещающего детский сад, травму, напоминающую ожог. Врачи подтвердили ее опасения, установив, что ребенок 2023 года рождения получил ожоги второй степени. «Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проводятся следственные действия», – сообщили в областном департаменте полиции. Тем временем родители еще одной воспитанницы из другого детсада требуют проведения проверки после инцидента, в результате которого и их ребенок получил травмы. На лице своей дочери они обнаружили синяки. По словам няни, ребенок упал во время игры, когда воспитательница на время вышла из группы, в которой находились 35 детей. Через несколько дней женщина просмотрела камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что малышку толкнули, она упала и, как и в первом случае, ударилась лицом о кровать. Несмотря на попытки мамы разобраться в происшествии и обсудить его с персоналом, ответственные лица, включая няню и воспитателя, избегали общения. «Произошедшая ситуация находится под контролем правоохранительных органов, Комитета по охране прав детей, — написала в своем аккаунте в Facebook уполномоченный по правам ребенка Атырауской области, депутат городского маслихата Айжан Сарсембаева. – При городском отделе образования создана группа по изучению ситуации, и в связи с произошедшим будет назначена служебная проверка». Департаментом полиции Атырауской области по данному факту зарегистрировано уголовное дело. #дети #безопасность #Атырау #травмы #детский сад