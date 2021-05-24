Недовольная лечением женщина пригрозила бомбой больнице Тараза

Общество
В полицию Тараза поступила ложная информация о заминировании городской больницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zhambyl_police.
"Сегодня, 24 мая в 10.43 час., на пульт "102" поступило сообщение от работницы Городской многопрофильной больницы о том, что неизвестная женщина потребовала связать ее по телефону с главным врачом больницы, в случае отказа пригрозила "взорвать бомбой больницу", - рассказал начальник Управления полиции города Тараз полковник полиции Асылхан Заурбеков.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, ДЧС и другие спецслужбы оцепили весь периметр больницы, вывели из здания всех работников и пациентов.
"В ходе осмотра места происшествия с участием служебных собак и саперов, в здании больницы какие-либо подозрительные предметы и устройства не обнаружены. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен владелец звонившего абонентского номера, им оказалась 66-летняя жительница одного из районов области, которая выразила недовольство по поводу лечения (со словами "ожидайте бомбу").
В настоящее время проводится расследование, иные сведения согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежат разглашению в интересах следствия, добавили в полиции.
"Сегодня, 24 мая в 10.43 час., на пульт "102" поступило сообщение от работницы Городской многопрофильной больницы о том, что неизвестная женщина потребовала связать ее по телефону с главным врачом больницы, в случае отказа пригрозила "взорвать бомбой больницу", - рассказал начальник Управления полиции города Тараз полковник полиции Асылхан Заурбеков.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, ДЧС и другие спецслужбы оцепили весь периметр больницы, вывели из здания всех работников и пациентов.
"В ходе осмотра места происшествия с участием служебных собак и саперов, в здании больницы какие-либо подозрительные предметы и устройства не обнаружены. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен владелец звонившего абонентского номера, им оказалась 66-летняя жительница одного из районов области, которая выразила недовольство по поводу лечения (со словами "ожидайте бомбу").
В настоящее время проводится расследование, иные сведения согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежат разглашению в интересах следствия, добавили в полиции.