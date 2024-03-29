Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экологии

Предприятие сжигало сернистый газ без разрешения, сбрасывала производственные вод в Каспий без очистки, передает Kazpravda.kz

Фото: NCOC

В 2022 году экологической инспекцией по результатам проверки морского комплекса компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компании Н.В.» (NCOC) установлены факты нарушения норм экологических требований, в том числе сжигание сернистого газа без экологического разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки.

В отношении NCOC возбуждено пять административных дел, которые рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.

«В феврале апелляционной инстанцией суда Атырау на предприятие наложен штраф в размере 12 млрд 419 млн тенге, который оплачен в полном объеме», - говорится в сообщении Минэкологии.

Предписание об устранении нарушений в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде.