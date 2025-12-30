Республика делает ставку на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
Этапы, итоги, тренды
За годы независимости республика обеспечила стопроцентную топливную самодостаточность посредством полной модернизации НПЗ, форсировала газификацию регионов, запустила многомиллиардную нефтегазохимическую программу, направленную на производство полипропилена и полиэтилена, что кардинально изменит структуру отрасли.
– После обретения независимости Казахстан столкнулся с необходимостью формирования собственной энергетической политики и создания инфраструктуры в сфере добычи и переработки газа, – отмечает директор департамента газовой промышленности Министерства энергетики Елтай Алиев. – В течение последних трех десятилетий в отрасли достигнут значительный прогресс, существенно расширена добыча, внедрены современные технологии, в том числе в производстве и транспортировке газа, что позволило упрочить позиции республики на международном рынке.
При этом особое значение приобрело крупнейшее газоконденсатное месторождение Карачаганак, запасы которого, по данным международных источников, превышают 1 трлн кубометров. Его освоение стало первым крупным совместным инвестиционным проектом в газовой отрасли республики, привлекшим международных операторов и казахстанские компании. К 2025 году страна увеличила добычу газа до более чем 60 млрд кубометров ежегодно.
– Значимое достижение связано с введением в 2003 году в эксплуатацию в Жамбылской области Амангельдинского газоконденсатного комплекса, – говорит Елтай Алиев. – Это стало важным шагом на пути к обеспечению голубым топливом южных регионов республики и свидетельством способности Казахстана самостоятельно управлять ресурсами.
Расширение
горизонтов
Следующие годы ознаменовались расширением горизонтов возможностей. В 2007-м наша страна и КНР подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан – Китай. Проект стал стратегическим фундаментом будущей системы экспорта и транзита газа.
В 2010 году на территории компрессорной станции «Бозой» был дан старт строительству магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент – ключевого объекта, призванного соединить западные и южные регионы страны. В 2014-м утверждены два стратегических документа: Генеральная схема газификации Казахстана на 2015–2030 годы и Концепция развития газового сектора республики до 2030 года.
Эти документы задали долгосрочный вектор развития отрасли. В 2019 году в рекордно короткие сроки в эксплуатацию был введен магистральный газопровод «Сарыарка» протяженностью свыше 1 060 км. Газовый маршрут соединил Кызылординскую область с центральными и северными регионами страны, включая столицу. Его ввод ознаменовал осуществление самого масштабного проекта по внутренней газификации, обеспечившего голубым топливом сотни тысяч жителей.
В настоящее время продолжается планомерное подключение регионов к голубому топливу. Проводятся работы по переводу ТЭЦ и котельных на использование природного газа. Эти меры способствуют значительному снижению вредных выбросов и повышению экологического благополучия населения.
В настоящее время в нефтегазовой отрасли реализуются проекты исторического масштаба – это строительство газоперерабатывающих заводов на Карачаганаке, Кашагане и в Жанаозене. Мощность ГПЗ на Кашагане составит 1 млрд кубометров газа.
Совместно с катарскими партнерами строится вторая нитка стратегического газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, идет освоение новых месторождений Анабай, Рожковское и Урихтау Восточный. В ближайшее время запланирован ввод магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал протяженностью 300 км. Данный проект обеспечит природным газом 66 населенных пунктов региона Жетысу, где проживают около 130 тыс. жителей. Также в приоритете находится поэтапное продолжение строительства магистрального газопровода «Сарыарка» до Кокшетау и Петропавловска.
Ключевые
достижения
По словам заместителя директора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики Талгата Макуова, уверенный технологический прогресс и динамичное развитие в последние годы демонстрирует и нефтяная отрасль Казахстана.
В числе ключевых достижений – завершение первого этапа расширения месторождения Карачаганак, что позволило стабилизировать добычу на уровне 10–11 млн тонн в год. В 2025 году проект будущего расширения на Тенгизе вышел на полную мощность: на третьем заводском комплексе получена первая нефть, производство ведется согласно графику. На Кашагане успешно реализован проект модернизации компрессорных установок, благодаря которому суточная добыча увеличена с 400 тыс. до 435 тыс. баррелей.
– Одно из направлений по переориентации нефтегазового сектора с сырьевой направленности на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью связано с развитием нефтегазохимической промышленности, – подчеркивает глава департамента нефтегазохимии и технического регулирования Министерства энергетики Темирлан Уркумбаев.
По итогам 11 месяцев 2025 года объем производства нефтегазохимической продукции составил 567 тыс. тонн, или 112% к аналогичному периоду прошлого года (в 2024-м – 506 тыс. тонн). Основными рынками сбыта продукции являются страны ЕС, СНГ, Китай, Турция.
Как напомнил Темирлан Уркумбаев, в феврале 2025 года в Казахстане успешно завершен пилотный проект по маркировке и прослеживаемости моторных масел средствами идентификации. В марте 2025-го начаты работы по проекту «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена)». На сегодняшний день общий прогресс по ЕРС-контрактам на установке пиролиза составляет 32,5%, а на установке полимеризации и ОЗХ – 4,7%.
В начале декабря 2025 года в Павлодарской области дан старт строительству завода алкилата производительностью
до 100 тыс. тонн.
Обеспечивая
прозрачные и предсказуемые правила
Для системного развития отрасли министерством разрабатывается проект закона «О нефтегазохимической промышленности» (принятие намечено на 2026 год), призванного обеспечить правовую основу, необходимую для долгосрочного роста сектора и внедрения инновационных технологических решений. В прошлом году утверждена Дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности до 2030 года. Запланировано осуществление шести больших проектов с привлечением 15 млрд долларов и созданием около 20 тыс. рабочих мест, из которых более 4 тыс. – постоянные.
Среди основных направлений – строительство заводов по выпуску бутадиена, полиэтилена и карбамида. Особенно выделяется проект по выпуску полиэтилена, который станет одним из крупнейших индустриальных начинаний в истории обрабатывающей промышленности республики. Уже введен в строй завод полипропилена годовой мощностью 500 тыс. тонн.
До 2040 года намечено увеличение производства нефтепродуктов с 14,52 млн до 29,2 млн тонн. Кроме того, к 2040-му ожидается улучшение качества нефтепродуктов с текущего экологического стандарта К4 до К5+.
Значительный прогресс достигнут в нефтехимии. Объемы выпуска продукции сектора выросли почти в три раза – со 190 тыс. тонн в 2021 году до 540 тыс. – в 2024-м. Это свидетельствует о поступательном переходе отрасли к глубокой переработке сырья и развитию высокотехнологичных производств.
Осуществление намеченных нефтегазохимических проектов позволит Казахстану значительно увеличить глубину переработки углеводородов, создать десятки тысяч рабочих мест и стимулировать развитие смежных отраслей.
На сегодня НПЗ отличаются высоким уровнем цифровизации. Здесь применяются лучшие американские и японские автоматизированные системы управления технологическими процессами – Honeywell и Yokogawa.
В соответствии с концепцией развития нефтеперерабатывающей отрасли за счет проектов расширения обрабатывающих мощностей начаты работы по увеличению с 2025 по 2032 год объемов нефтепереработки и ее доведения до уровня 30 млн тонн в год.
К 2040 году планируется запуск нового крупнотоннажного завода мощностью 10 млн тонн переработки нефти в современной топливно-нефтехимической конфигурации и увеличение перерабатывающих мощностей с 30 млн до 40 млн тонн.
Глубина переработки на новом заводе составит 95%. Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны.