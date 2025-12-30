фото из архива "КП", инфографика Натальи Ляликовой

Этапы, итоги, тренды

За годы независимости республика обеспечила стопроцентную топливную самодостаточность посредством полной модернизации НПЗ, форсировала газификацию регионов, запустила многомиллиардную нефтегазохимическую программу, направленную на производство полипропилена и полиэтилена, что кардинально изменит структуру отрасли.

– После обретения независимости ­Казахстан столкнулся с необходимостью формирования собственной энергети­ческой политики и создания инфраструктуры в сфере добычи и переработки газа, – отмечает директор департамента газовой промышленности Министерства энергетики Елтай Алиев. – В течение последних трех десятилетий в отрасли достигнут значительный прогресс, существенно расширена добыча, внедрены современные технологии, в том числе в производстве и транспортировке газа, что позволило упрочить позиции республики на международном рынке.

При этом особое значение приоб­рело крупнейшее газоконденсатное месторож­дение Карачаганак, запасы которого, по данным международных источников, превышают 1 трлн кубометров. Его освоение стало первым крупным совместным инвестиционным проектом в газовой отрасли республики, привлекшим международных операторов и казахстанские компании. К 2025 году страна увеличила добычу газа до более чем 60 млрд кубометров ежегодно.

– Значимое достижение связано с введением в 2003 году в эксплуатацию в Жамбылской области Амангельдинского газоконденсатного комплекса, – говорит Елтай Алиев. – Это стало важным шагом на пути к обеспечению голубым топ­ливом южных регионов республики и свидетельством способности Казахстана самостоятельно управлять ресурсами.

Расширение

горизонтов

Следующие годы ознаменовались расширением горизонтов возможностей. В 2007-м наша страна и КНР подписали сог­лашение о сот­рудничестве при строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан – Китай. Проект стал стратегичес­ким фундаментом будущей системы экспорта и транзита газа.

В 2010 году на территории компрессорной станции «Бозой» был дан старт строительству магист­рального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент – ключевого объекта, призванного соединить западные и южные регионы страны. В 2014-м утверждены два стратегических документа: Генеральная схема газификации Казахстана на 2015–2030 годы и Концепция развития газового сектора республики до 2030 года.

Эти документы задали долгосрочный вектор развития отрасли. В 2019 году в рекордно короткие сроки в эксплуатацию был введен магистральный газопровод «Сарыарка» протяженнос­тью свыше 1 060 км. Газовый маршрут соединил Кызылординскую область с центральными и северными регионами страны, включая столицу. Его ввод ознаменовал осуществление самого масштабного проекта по внутренней газификации, обеспечившего голубым топливом сотни тысяч жителей.

В настоящее время продолжается планомерное подключение регионов к голубому топливу. Проводятся работы по переводу ТЭЦ и котельных на использование природного газа. Эти меры способствуют значительному снижению вредных выбросов и повышению экологического благополучия населения.

В настоящее время в нефтегазовой отрасли реализуются проекты исторического масштаба – это строительство газоперерабатываю­щих заводов на Карачаганаке, Кашагане и в Жанаозене. Мощность ГПЗ на Кашагане составит 1 млрд кубометров газа.

Совместно с катарскими парт­нерами строится вторая нитка стратегического газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, идет освоение новых месторождений Анабай, Рожковское и Урихтау Восточный. В ближайшее время запланирован ввод магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал протяженностью 300 км. Данный проект обеспечит природным газом 66 населенных пунктов региона Жетысу, где проживают около 130 тыс. жителей. Также в приоритете находится поэтапное продолжение строительства магистрального газопровода «Сарыарка» до Кокшетау и Петропавловска.

Ключевые

достижения

По словам заместителя директора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики Талгата Макуова, уверенный технологический прогресс и динамичное развитие в последние годы демонстрирует и нефтяная отрасль Казахстана.

В числе ключевых достижений – завершение первого этапа расширения месторождения Карачаганак, что поз­волило стабилизировать добычу на уровне 10–11 млн тонн в год. В 2025 году проект будущего расширения на Тенгизе вышел на полную мощность: на третьем заводском комп­лексе получена первая нефть, производство ведется согласно графику. На Кашагане успешно реализован проект модернизации компрессорных установок, благодаря которому суточная добыча увеличена с 400 тыс. до 435 тыс. баррелей.

– Одно из направлений по переориентации нефтегазового сектора с сырьевой направленности на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью связано с развитием нефтегазохимической промышленнос­ти, – подчеркивает глава департамента нефтегазохимии и технического регулирования Министерства энергетики Темирлан Уркумбаев.

По итогам 11 месяцев 2025 года объем производства нефтегазохимической продукции составил 567 тыс. тонн, или 112% к аналогичному периоду прошлого года (в 2024-м – 506 тыс. тонн). Основными рынками сбыта продукции являются страны ЕС, СНГ, Китай, Турция.

Как напомнил Темирлан Уркумбаев, в феврале 2025 года в Казахстане успешно завершен пилотный проект по маркировке и прослеживаемости моторных масел средствами идентификации. В марте 2025-го начаты работы по проекту «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена)». На сегодняшний день общий прогресс по ЕРС-контрактам на установке пиролиза составляет 32,5%, а на установке полимеризации и ОЗХ – 4,7%.

В начале декабря 2025 года в Павлодарской области дан старт строительству завода алкилата производительностью

до 100 тыс. тонн.

Обеспечивая

прозрачные и предсказуемые правила

Для системного развития отрас­ли министерством разрабатывается проект закона «О нефтегазохимичес­кой промышленности» (принятие намечено на 2026 год), призванного обеспечить правовую основу, необходимую для долгосрочного роста сектора и внедрения инновационных технологических решений. В прошлом году утверждена Дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности до 2030 года. Запланировано осуществление шести больших проектов с привлечением 15 млрд долларов и созданием около 20 тыс. рабочих мест, из которых более 4 тыс. – постоянные.

Среди основных направлений – строи­тельство заводов по выпуску бутадиена, полиэтилена и карбамида. Особенно выделяется проект по выпус­ку полиэтилена, который станет одним из крупнейших индустриальных начинаний в истории обрабатывающей промышленности республики. Уже введен в строй завод полипропилена годовой мощностью 500 тыс. тонн.

До 2040 года намечено увеличение производства нефтепродуктов с 14,52 млн до 29,2 млн тонн. Кроме того, к 2040-му ожидается улучшение качества нефтепродуктов с текущего экологического стандарта К4 до К5+.

Значительный прогресс достигнут в нефтехимии. Объемы выпуска продукции сектора выросли почти в три раза – со 190 тыс. тонн в 2021 году до 540 тыс. – в 2024-м. Это свидетельствует о поступательном переходе отрасли к глубокой переработке сырья и развитию высокотехнологичных производств.

Осуществление намеченных нефтегазохимических проектов позволит Казахстану значительно увеличить глубину переработки углеводородов, создать десятки тысяч рабочих мест и стимулировать развитие смежных отраслей.

На сегодня НПЗ отличаются высоким уровнем цифровизации. Здесь применяются лучшие американские и японские автоматизированные сис­темы управления технологическими процессами – Honeywell и Yokogawa.

В соответствии с концепцией развития нефтеперерабатывающей отрасли за счет проектов расширения обрабатывающих мощностей начаты работы по увеличению с 2025 по 2032 год объемов нефтепереработки и ее доведения до уровня 30 млн тонн в год.

К 2040 году планируется запуск нового крупнотоннажного завода мощнос­тью 10 млн тонн переработки нефти в современной топливно-нефтехимической конфигурации и увеличение перерабатывающих мощностей с 30 млн до 40 млн тонн.

Глубина переработки на новом заводе составит 95%. Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны.