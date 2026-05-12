ВВП Казахстана на душу населения превысил 17 тысяч долларов

Экономика

Международный валютный фонд выпустил мировой экономический обзор за апрель. QZ Economy. Талдау рассмотрел данные по ВВП на душу населения в номинальном выражении, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ВВП на душу населения - это показатель, который определяет средний уровень экономического развития и благосостояния каждой страны. Его рассчитывают через деление всего ВВП (то есть стоимости всех произведенных в экономике товаров и услуг за год) на количество жителей. Проще говоря, он показывает, какая доля произведенной продукции в денежном выражении приходится на одного человека. Такой показатель нужен, чтобы сравнивать разные государства по уровню жизни, устраняя влияние численности граждан. Акцент идет не на количество, а эффективность и качество экономических процессов.

Так, по свежим данным, ВВП Казахстана на душу населения составил 17 500 долларов США. Для сравнения, еще в 2025-м по данным того же МВФ показатель был 14 770 долларов. Значительный рост - примерно на 20% - за короткий промежуток времени.

Расклад на апрель 2026 года у соседних стран: Узбекистан - 4 660 долларов, Кыргызстан - 3 200 долларов, Таджикистан - 1 940 долларов.

Казахстан остается лидером и по общему объему ВВП, и по ВВП на душу населения. При этом и рост показателей происходит стабильно и системно. Все большая и большая доля обрабатывающей промышленности в ВВП дает о себе знать, делая экономику устойчивее к внешним шокам, отмечает QZ Economy. Талдау.

