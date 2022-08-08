Нефтехранилище взорвалось на Кубе, более 120 человек ранены

В результате серии взрывов и пожара на нефтехранилище в кубинском городе Матансас ранены более 120 человек, есть погибшие и пропавшие без вести, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Справиться с огнём пытаются уже больше суток.

В субботу правительство Венесуэлы направило на Кубу пожарных и спецтехнику.

Причиной возгорания называют удар молнии: пожар начался ночью во время грозы и охватил два из восьми резервуаров с сырой нефтью.