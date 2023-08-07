Негромкая доброта

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Алла Серикбаева

Ежегодно с 2008 года в период с 1 августа по 30 сентября во всех регионах страны проходит республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». В этом году ее лозунг – «Твори добро».

фото из архива "КП"

Ученики и их родители, образовательные учреждения и чиновники готовятся к предстоящему учебному году. Количество обучающихся в школах в новом учебном году составит более 3 млн 500 тыс., в том числе 380 тыс. детей пойдут в первый класс. Далеко не всем по карману собрать ребенка в школу, и государством оказывается помощь нуждаю­щимся. Таких детей в стране насчитывается 450 тыс.

Для этих целей в республике соз­дан Фонд всеобщего обязательного образования. Ожидает­ся, что в этом году из фонда на приобретение школьной формы и учебных материалов для учащихся будет направлено 18,7 млрд тенге. Материальная помощь оказывается детям из семей, получающих адресную социальную помощь, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, а также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Кроме того, финансовую помощь получат школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуа­ции. В том числе дети погибших из области Абай.

– Министерство решает проб­лему неравномерного формирования, отсутствия прозрачности в распределении средств Фонда всеобуча. Мы делаем шаги в деле контроля за расходованием выделяемых средств, – отметил на пресс-конференции в СЦК вице-министр просвещения Едил Оспан.

В прошлом году Министерством просвещения в целях удовлетворения требований многодетных, малообеспеченных матерей внесено изменение в постановление Правительства РК, предусматривающее перечисление денежных средств на картсчета родителей. Также определен минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды, школьных принадлежностей в размере не ниже величины прожиточного минимума. В 2023 году этот показатель составит 40 567 тенге. Таким образом, размер материальной помощи, которая назначается на основании заявления родителей на имя директора школы, не должен быть ниже этой суммы.

К слову, максимальный размер оказания помощи на одного ребенка по республике предусмотрен в Павлодарской области – 47 300 тенге.

Принятые изменения позволили родителям и детям самостоятельно выбирать поставщиков одежды и школьные принадлежности. Управления образования уже перечисляют средства на счета родителей. По состоянию на 3 августа регионы перечислили более 8,2 млрд тенге с охватом 201 206 детей (43,9%). В Минпросвещения напоминают, что родителям необходимо предоставить подтверждение приобретения данных товаров.

Кроме помощи из Фонда всеобуча семьям уже на протяжении 15 лет помогают в рамках акции «Дорога в школу», которая ежегодно проходит в период с 1 августа по 30 сентября. Она направлена на оказание социальной поддержки детям с особыми образовательными потребностями, из многодетных и неблагополучных семей, а также потерявших кормильца.

Данная акция стала традиционным общественным движением и в этом году проходит под девизом «Твори добро».

В целом за 15 лет оказана помощь 1,5 млн учащимся. Например, в прошлом году спонсоры и меценаты помогли более чем 204 тыс. школьников на сумму 3 млрд 781 млн тенге.

– В период проведения акции для оперативного реагирования на обращения граждан организована бесперебойная работа «горячих линий», общественных приемных в организациях образования, а также созданы пункты гуманитарной помощи в крупных торговых центрах для последующей передачи нуждающимся школьникам, – сообщил Едил Оспан.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова обратилась к казахстанцам:

– Помогая и творя добро, нужно не забывать, что ребенок раним и чувствителен. Поэтому убедительно просим не выкладывать в социальных сетях и в интернет-пространстве фото ребенка, получающего подарок. К сожалению, кто-то может превратить это фото в орудие травли. Творите добро, но пусть ваша доброта не будет громкой.

#Образование #школа #акция #Твори добро #Дорога в школу

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