Общество

Нехватка мест – одна из острых проблем Алматинской области, где ежегодно растет число школ с трехсменным обучением

Асет Калымов

В тесноте, да не в обиде?

Нехватка мест – одна из самых острых и  долгоиграющих проблем Алматинской области, где ежегодно растет число школ с трехсменным обучением.

Многие годы регион занимает лидирующую позицию в респуб­лике по числу трехсменных школ (на данный момент их 54). Наиболее остро вопрос стоит в густонаселенных районах, прилегающих к Алматы.

В частности, в школе села Кок­озек Карасайского района, рассчитанной на 500 ученических мест, обучаются свыше двух тысяч детей. Среди них не только местные, но и ребята, проживаю­щие в соседнем ауле Коктоган, дачных массивах. Из-за отсутствия автобусного сообщения многим из них приходится каждый день преодолевать по несколько километров пути по пыли и бездорожью. А в дождливую погоду дети утопают по колено в грязи, чтобы добраться до места учебы и вернуться обратно домой.

По информации директора школы села Кокозек Жамили Манкеевой, нынче пришлось сформировать 13 классов первоклашек. Учителя перешли даже на шестидневный график работы, чтобы не пострадало качество учебного процесса.

Между тем в районном отделе образования заверяют, что проблема вскоре будет решена: в Кокозеке построят новую школу на 1 200 мест. Уже выделен земельный участок площадью 3,6 га, готовится проектно-сметная документация.

Еще один из «рекордсменов трехсменки» – школа села Кемертоган. Здесь в первый день нового учебного года пришлось проводить сразу две торжественные линейки: одну – для начальных классов, другую – для средних и старших. Территория учебного заведения не смогла уместить всех учащихся. Школа не маленькая, рассчитана на 1 200 мест. Однако обучается в ней почти вчетверо больше детей (свыше 4,5 тыс.). И эта цифра с каждым годом растет. Причем большинство учащихся – приезжие из жилого комплекса «Асыл Арман» поселка Иргели и других близлежащих населенных пунктов.

Как мы уже сообщали, в ЖК «Асыл Арман» проживают около 25 тыс. человек. Отсутствие школы – одна из самых насущных проблем. По словам местных жителей, в прошлом году некий частный инвестор приступил здесь к строительству учебного заведения. Однако дальше рытья котлована дело не продвинулось. Бизнесмен приостановил проект ввиду удорожания стройматериалов.

Тем временем местные ребята уже на протяжении восьми лет вынуждены ходить в школу села Кемертоган и учиться в три смены: первая начинает занятия в 7 утра, вторая – в 11.30, третья – в 16.00. По данным школьной администрации, сформировано 22 (!) первых класса. Тяжело не только детям, но и учителям.

Представители местных влас­тей считают, что корень проблемы – в демографическом росте и миграционных потоках. К примеру, только в одном Карасайском районе, входящем в Алматинскую агломерацию, насчитывается 12 школ с трехсменным обучением. Чтобы сократить их число, планируется строительство шес­ти новых учебных заведений, а также расширение старых (путем возведения пристроек).

По словам заместителя руководителя управления образования Алматинской области Гульсары Исагуловой, в селе Кемертоган будет построена школа на две тысячи мест. Ведется работа по выкупу земельного участка. Всего в регионе строится 20 школ, цель – разгрузить переполненные учебные заведения.

Остается добавить, что, несмотря на интенсивное строи­тельство и ремонт объектов образования, проблема трехсменного обучения не решается в области уже более 10 лет. Причем в ходе рейдов по проверке освоения бюджетных средств, выделенных на строительство школ, выявлялось множество нарушений. В том числе факты необоснованного затягивания сроков ввода в строй учебных заведений, низкого качества работ, отсутствия контроля со стороны профильных госведомств. Долгострой зафиксирован в ряде районов и городов, вскрыта масса недоделок при проведении работ.

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