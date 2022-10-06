Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области

Земля – базовый фактор

Актуальную и, по сути, вечную тему земли и производства обсудили участники заседания общественного совета Северо-Казахстанской области.

Первым в повестке значился вопрос о состоянии земельного фонда региона, порядке выделения земельных участков, перспективах развития рынка земли и работе по возврату в государственную собственность неиспользованных и незаконно выделенных земельных участков. И это не случайно.

В Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общест­во» Глава государства

Касым-Жомарт Токаев указал:

«Земля – базовый фактор производства. Без доступа к ней ведение бизнеса невозможно. До конца года нужно выработать действенные подходы для оперативного и прозрачного выделения предпринимателям земельных участков. В каждом регионе и крупном населенном пункте следует провести оценку наличия незанятых или не используемых по назначению земель. Эта информация должна быть полностью доступна бизнесу. Уверен, указанные меры повысят конкурентоспособность не только предпринимательского класса, но и экономики в целом».

В своем докладе руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений областного акимата Мейрам Мендыбаев отметил, что земельный фонд области составляет 9,8 млн га, из них на земли сельскохозяйственного назначения приходится 7,3 млн га, или 74% территории области.

На этих площадях функционируют около 3 000 крестьянских и фермерских хозяйств, 857 хозяйственных товариществ. Вопросы рационального использования земель сельскохозяйственного назначения являются приоритетными в работе управления сельского хозяйства.

Говоря о неиспользуемых землях, Мейрам Мендыбаев указал, что в государственную собственность возвращено 142,3 тыс. га, в том числе пашни – 15,3 тыс., пастбищ – 114,5 тыс. га. Нехватка последних составляет 547,1 тыс. га.

Органы прокуратуры провели проверку и выявили нарушения в использовании пастбищ населенных пунктов.

– Ведется работа по возврату в общественное пользование пастбищных угодий, предоставленных в аренду физическим и юридичес­ким лицам с нарушением земельного законодательства, – отметил глава управления сельского хозяйства. – В суд подано 71 исковое заявление на общую площадь 17,9 тысячи гектаров.

Пастбища для личных подворий предоставляются также из земель запаса и возвращенных неиспользуемых земель. Принятыми мерами они увеличены на площади в 588 тыс. га.

С 2019-го по первое полугодие 2022 года в Северо-Казахстанской области в частную собственность для коммерческих целей выделено 1 053 земельных участка общей площадью 233 га, во временное возмездное землепользование – 1 331 участок на площади 7 154 га. От продажи земель в областной бюджет поступило до 1,5 млрд тенге, от аренды земель – около пяти миллиардов.

В заключение Мейрам Мендыбаев отметил, что в регионе принимаются все меры по рациональному и эффективному использованию земельных ресурсов.

Член общественного совета Павел Афанасьев задал в свою очередь вопрос: в связи с чем управлением сельского хозяйства и земельных отношений были инициированы исковые заявления по возврату в общественное пользование пастбищ, предоставленных населенным пунктам?

По данному вопросу руководителем управления сельского хозяйства и земельных отношений были даны следующие разъяснения. Поголовье скота увеличивает­ся, по области остается актуальным обеспечение пастбищными угодьями сельскохозяйственных животных личных подворий, нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га, что вызывает многочисленные жалобы населения. В этой связи работники областной прокуратуры провели проверки по использованию пастбищ населенных пунктов и выявили нарушения.

Среди тех, кому были предос­тавлены пастбища населенных пунктов, имеются владельцы сельских подворий, которые приобрели скот по программам развития животноводства («Сыбага», «Алтын астык», «Кулан» и другим). При получении кредитных займов обязательным условием является наличие пастбищ.

Павел Афанасьев привел в пример ТОО «Возвышенка-СК» из райо­на им. Габита Мусрепова. Целью предоставления ему земельного участка в 2012 году стала реализация Программы развития животноводства. Товариществом были завезены 300 голов племенного скота породы абердин-ангус из США. Сейчас поголовье составляет уже 1,5 тыс. голов КРС мясного направления.

С конца 2019 года предприятие начало строить животноводческий комплекс молочного направления для 1 800 голов. В 2014-м ТОО были предоставлены земли около села Возвышенки для заготовки сена. Изъятие в судебном порядке данных участков, а речь идет о 648 га, для хозяйства очень чувствительно.

ТОО вложило немалые средства в их коренное улучшение, в подсев кормовых и сенажных трав, внесение удобрений. Более того, товарищество участвует в обеспечении населения кормами по себестоимости и предоставляет участки для пастьбы скота.

– Такая же ситуация сложилась в КХ «Атабай» из района Магжана Жумабаева, – сообщил общественный активист. – Оно уже восемь лет ведет семейный бизнес. Прежде чем получить землю, крестьянское хозяйство закупило по гос­программе 44 головы КРС. Сейчас количество коров, овец и лошадей составляет уже около 600 голов.

Мейрам Мендыбаев пояснил, что в целях недопущения ликвидации субъектов бизнеса и поддержки их развития местные исполнительные органы рассматривают возможность предоставления других (альтернативных) земельных участков взамен тех, что будут возвращены в госсобственность по решению суда.

Для решения всех этих вопросов акимат области совместно с прокуратурой и палатой предпринимателей создали рабочую группу, которая будет изучать каждый конфликтный случай индивидуально. На сегодня из суда уже отозвано 23 исковых заявления.