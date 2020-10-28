Нехватку лекарств от КВИ на складах СК "Фармация" обнаружили общественники
Жанат Тукпиев
Порядка 12 наименований препаратов для лечения COVID-19 не хватает на складах "СК-Фармация". Об этом на брифинге на площадке "Antikor ortalygy" сообщил руководитель проекта "Астана – адалдық алаңы" Мирас Шекенов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам Шекенова, был осуществлен выездной мониторинг состояния резервного фонда запаса лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции в ТОО "СК-Фармация".
С его слов, на сегодня осуществляется процедура закупа по 44 наименованиям лекарственных средств на сумму 8,2 миллиарда тенге для лечения порядка 60 тысяч пациентов в стационарах в месяц. Согласно справке "СК Фармации", неснижаемый запас должен состоять из 44 позиций.
"Мониторинговой группой установлено, что на складе хранится всего 32 наименования лекарственных средств. Отсутствуют 12 позиций неснижаемого запаса лексредств, а на пять позиций лекарственных препаратов вообще отсутствуют договора поставки", – сообщил Шекенов.
Также мониторинговой группой установлено, что по нескольким позициям остаток не соответствует нормативу. Хранящийся объем неснижаемого запаса лекарственных средств составлен в малом количестве и недостаточен для шести регионов.
"Также на складе имеется пересортица лекарственных средств, сформированного для неснижаемого запаса", – заявил руководитель проекта.
В заключение он добавил, что в целях недопущения фактов розничной продажи продолжается сопровождение гуманитарной помощи со складов "СК-Фармация" в медицинские учреждения столицы.