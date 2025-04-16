Они будут переданы добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Сырымского района было установлено, что жители в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Земельные участки общей площадью свыше 3 200 гектаров с кадастровой стоимостью на сумму более 24 миллиона тенге возвращены в собственность государства, которые в настоящее время вовлекаются в легальный экономический оборот.

Вместе с тем, местные исполнительные органы в рамках Послания Главы государства от 2 сентября 2024 года ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности.