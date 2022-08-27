Экскурсия с профессионалом

Коронавирус подтолкнул казахстанцев исследовать родные края, увеличив тем самым спрос на сертифицированных гидов: вместо обычного пикника люди предпочитают отправиться на познавательную экскурсию.

Бедой назвал известный в Шымкенте историк Михаил Дикань ситуации, когда некоторые гиды во время экскурсий пересказывают легенды, выдавая их за исторические факты. Путешественники же им верят, полагая, что услышанное на самом деле и происходило. Этот пример свидетельствует о том, что отправляясь по неизведанному маршруту, лучше все-таки обратиться к профессионалам.

Сообщество сертифицированных гидов в самом южном крупнейшем городе страны насчитывает порядка 80 специалистов. В их квалификации уверены в туристско-информационном центре Visit Shymkent и городском управлении туризма и внешних связей, поскольку для подтверждения их профессионализма провели большую организационную работу. На сайте можно ознакомиться с досье сертифицированных гидов и только потом выбрать, с кем отправиться в путешествие по родному краю.

Экскурсоводы постоянно находятся в поисках новой информации. Это касается и событий, происходящих в городе, и изучения наследия прошлого, появления новых фактов и источников, проливающих свет на историю региона. Гидам надо быть всегда в курсе всего, поэтому они постоянно повышают свою квалификацию, а местная власть помогает им в этом, организуя семинары-тренинги с привлечением зарубежных специалистов.

– Казалось бы, что нового можно рассказать о Туркестане в целом и о мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи? – говорит гид Ислам Калани. – Однако проведение на протяжении трех лет раскопок на городище Культобе, примыкающем к мавзолею, открыло столько всего нового, что это заставляет переосмыслить и перестроить представление древнего города для туристов. Плюс открываются новые музеи, совершаются открытия, и это все не может не восхищать. И практически каждый, кто едет в Шымкент, стремится продолжить свое путешествие и непременно побывать в Туркестане.

Точно так же и в Шымкенте, которому 2 200 лет. Возраст города ученые установили несколько лет назад, проведя масштабные исследования и археологические раскопки, в ходе которых удалось установить много нового в истории города. Вот почему для сообщества экскурсоводов важно тесное общение, не имеющее ничего общего с конкуренцией.

Семинар-тренинг как раз и стал такой площадкой. Его продолжительность – пять дней. Проводят занятия консультанты по развитию бизнеса, продажам и продвижению бизнеса на рынке, сертифицированные коуч-специалисты и местные квалифицированные практики с длительным стажем работы.

На обучающих семинарах-тренингах администраторов гостиниц знакомят с менеджментом, стратегией достижения конкретных результатов, управления командой, а экскурсоводам рассказывают о новых методах работы, практике других стран и основных требованиях, предъявляемых к гидам.

Экскурсоводы должны обладать знаниями по истории региона, увлекательно рассказывать о достопримечательностях, встречающихся по маршруту экскурсии, знать и применять основы техники безопасности, уметь общаться с разными типами людей, быть психологами.

Важный аспект таких встреч – общение с коллегами. И не только местными, но и из соседних стран.

– В нашей сфере говорят, гид – это лицо страны, – отмечает председатель ассоциации гидов Республики Узбекистан Наргиз Саломова. – Так, по образованию гида оценивают, к чему стремятся люди этой страны. От гида требуется очень много. Меня радует то, что в последнее время мы все открыты к обмену опытом. Это важно, учитывая, что находимся мы на одной территории, и многое нас связывает, включая развитие туризма. Обмен опытом позволит развивать экскурсионную деятельность в тандеме, ведь у наших стран есть много соприкосновений в истории, схожи традиции и обычаи.

Наргиз Саломова утверждает, что в Узбекистане возрастает интерес к посещению соседней страны. И все усилия, предпринимаемые в том числе и на межгосударственном уровне, чтобы создать условия для комфортного путешествия между нашими странами, дают результаты. Спрос на путешествия по маршруту так называемого «золотого треугольника», соединяющего Ташкент, Шымкент и Туркестан, достаточно большой, в том числе и среди иностранных туристов.

Многие из них, допустим, посетив Узбекистан, хотят продолжить знакомство с регионом, чтобы представить целостную картину, и отправляются в нашу страну, и наоборот. Важно, чтобы на пути их следования не было никаких барьеров.

На вопрос, не было ли проблем с прохождением узбекско-казахстанской границы, Наргиз Саломова ответила лаконично: «Нормально». Налаживание тесных контактов между туроператорами соседних стран, обмен опытом, сотрудничество только пойдут на пользу и позволят быстрее развить отрасль туризма до лучших мировых образцов.

Многие вопросы позволит снять строительство высокоскоростной железной дороги Шымкент – Ташкент – Туркестан. Проект уже был презентован высшему руководству страны и получил одобрение. А пока у нас есть трасса Западная Европа – Западный Китай, участок, которой проходит от Шымкента до Туркестана. На машине можно доехать до древнего города без проблем. Национальная компания «КазАвтоЖол» сейчас проводит работу по установке объектов придорожного сервиса на выезде из Шымкента в Туркестан и в алматинском направлении.

Организаторам туризма приходится на ходу решать много проблем, включая безопасность экскурсий, походов и путешествий. В Узбекистане, как и у нас, прокатилась волна несчастных случаев, связанных с отдыхом на природе, походами в горы. Там, проанализировав все несчастные случаи, пошли по пути создания новой школы по подготовке горных инструкторов-проводников, чтобы обезопасить туристические походы в горы. Соседи готовы объединить усилия и сотрудничать в этом вопросе с казахстанскими коллегами.

Руководитель управления туризма и внешних связей Азамат Калкабаев полагает, что развитие туризма в Шымкенте идет достаточно активно, город привлекателен как для путешественников-казахстанцев, так и иностранцев. Конечно, пока развитие внешнего туризма по сравнению с внутренним не имеет того размаха, на который рассчитывают местные власти. Но ситуация постепенно меняется.

Уже есть в городе туроператоры, которые привозят туристов даже из-за рубежа, а также самых отдаленных регионов страны. Есть связь с узбекскими туроператорами, автобусы напрямую проезжают в Узбекистан и обратно, доставляя туристов из дальнего зарубежья.

Ускорить этот процесс поможет подготовка кадров. Налажена система дуального обучения с местными вузами, работа ведется с несколькими отелями. Всего в городе сейчас 140 мест размещения – гостиницы, хостелы, квартирные бюро. Каждый турист может выбрать для себя вариант в соответствии с запросами и возможностями.

С ранней весны и практически до поздней осени все отели и гостиницы города заполнены, в праздничные дни сложно найти свободные места. По информации руководителя туристско-информационного центра Visit Shymkent Ерлана Умарова, к примеру, на Наурыз, все места размещения бронируются заранее. Под завязку заполняются даже пятизвездочные отели, рассчитанные на состоятельного путешественника. Проект «Наурыз начинается с Шымкента» оказался востребован и у казахстанцев, и у иностранных туристов. Да это и не удивительно, если учесть, что на севере страны в это время еще лежит снег, а на юге можно запросто загорать. К тому же это время весенних каникул у школьников, а лучшего способа с пользой провести их на свежем воздухе, чем отправится в Шымкент, даже не придумать.

Шымкент – самый старый город в стране и здесь много исторических объектов, включая городище Чимкент. Здесь можно погрузиться в атмосферу старого города, увидеть, какой была жизнь здесь сто и даже тысячу лет назад.

В состав Шымкента сейчас входит Сайрам с его многочисленными культовыми объектами, привлекательными для паломников. Популярностью у туристов пользуются природные памятники, расположенные в окрестностях Шымкента и на территории Туркестанской области.

Особо надо сказать о южной кухне, на базе которой уже сформированы гастрономические туры. Вкупе с радушием местных жителей дегустация блюд разных народов, населяющих город, оставляет незабываемые впечатления от путешествия в Шымкент и вызывает желание непременно вернуться сюда снова.

Так что не удивительно, что в городе предприниматели продолжают строить новые гостиницы, открывать кафе и повышать уровень обслуживания. Этому их тоже учат и на семинарах.

– Только за первые три месяца этого года Шымкент посетили 97 500 туристов, а летом их поток увеличивается в разы, – делает расклад Ерлан Умаров. – Среди них иностранцев чуть больше семи тысяч человек. Этот показатель свидетельствует о динамическом развитии отрасли в регионе. Думаю, всем понятно, что очень важен уровень квалификации представителей отелей и гидов, которые первыми встречают наших дорогих гостей, какими для нас являются туристы. Совершенствуя знания гостиничных служащих и гидов, мы обеспечим качественный отдых туристов в нашем городе.

С тем, что в последние годы в Шымкенте наблюдается высокий подъем туристического движения, согласен и Михаил Дикань.

– Туристов стало гораздо больше, чем несколько лет назад, – делится наблюдениями Михаил Евгеньевич. – Люди едут посмотреть не только Шымкент и Туркестан, но и исторические, природные места. Наш регион – практически самый маленький по площади, но здесь огромное разнообразие природы: есть горы, степи, полупустыни, пустыни. Все эти климатические зоны расположены очень компактно, на небольшой площади – по сути, за один день можно посмотреть и вернуться в город. Считаю, что нам надо больше развивать природный туризм, а не зацикливаться только на историческом. Можно делать экскурсии не только в горы, но и в пустыни, степи. Цветение тюльпанов – это незабываемое зрелище! Вот такие моменты тоже надо использовать, тем более что символ Шымкента – тюльпан.

Масштабное развитие туризма, по мнению Михаила Диканя, невозможно без вовлечения в него детей. Детский туризм в Шымкенте сейчас хромает на обе ноги.

– Дети едут только в Туркестан и по пути на городище Отрар, – рассказывает Михаил Дикань. – Едут, как правило, со своим классным руководителем. А он может преподавать литературу, иностранный язык, математику и не знать досконально историю, природу края. Вот почему такие экскурсии должны проводить профессиональные гиды. Иначе так и будет, что наши дети знают Анталью, Египетские пирамиды, но не знают свою родину. Это большое поле для деятельности по развитию туризма. И гиды должны это учитывать.

Да, это труднее – организовать и увлечь своим рассказом детей. Я всю жизнь проработал учителем истории в школе. Часто после выходных дети рассказывали, что выезжали на природу, отдыхали в горах, купались в реке. Спрашиваю, как называлась эта река? В ответ – тишина. На вопрос «В каких горах были?» – то же самое. А Анталью при этом знают. Развивать детский туризм необходимо. Дети вырастут, и если их знакомить с историей, природой края, достопримечательностями, они вырастут патриотами, осознают ценность нашей истории и культуры, заветных уголков природы и внесут свой вклад в развитие туризма, – уверен Михаил Дикань.