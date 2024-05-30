Нелегальный криптообменник накрыло АФМ в Костанайской области

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Нарушитель произвел куплю-продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin почти на 358 млн тенге 

Фото: Kazpravda.kz

Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена АФМ в г. Тобыл (Костанайская область), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

В период с 2020 по 2022 год в Тобыле Костанайской области гражданин осуществлял запрещенную предпринимательскую деятельность – оборот необеспеченных цифровых активов.  

По средствам веб-сайта подсудимый производил куплю–продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin за национальную валюту тенге, с извлечением дохода в особо крупном размере – почти 358 млн тенге.

«Судом указанный гражданин признан виновным и приговорен к ограничению свободы на два года и лишен права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на два года», –  отметили в госоргане. 

В АФМ также напомнили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.

#АФМ #суд #криптовалюта #Bitcoin #обменник

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