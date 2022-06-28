Ненужные игрушки на 105 млн тенге закупили детские сады в Нур-Султане

Коррупционные факторы выявлены в рамках освоения бюджета и исполнения функций Управлением образования города Нур-Султан. Информация об этом представлена в справке по итогам внешнего анализа коррупционных рисков, передает Kazpravda.kz.

Коррупционные риски в сфере образования

Так, процедуры предоставления образовательного заказа частным детским садам не оцифрованы и не прозрачны.

"Конкурсные заявки предоставляются в бумажном виде, их легитимность Управлением не проверяются", – говорится в сообщении.

В результате один детский сад, несоответствующий санитарным нормам получил образовательный заказ. В 3-х случаях Управлением к конкурсным процедурам допущены детские сады с поддельными заключениями СЭС. Управлением самостоятельно выявлены 6 фактов отсутствия у финансируемых детских садов обязательного уведомления о начале деятельности в сфере дошкольного образования.

"Несмотря на это, меры к ним по расторжению договора не приняты", – подчеркивают в Антикоре.

Отмечается, что 3 детских сада без прохождения предварительного отбора неправомерно допущены к итоговому этапу конкурса. Еще по 10 детским садам, где размещен образовательный заказ, отсутствует конкурсная документация и решения комиссии.

Кроме того, отметили в Антикоре, не соблюдается принцип оптимального и эффективного расходования бюджетных средств.

Высокие риски отмечаются в неправомерном определении способа закупа – из одного источника (путем прямого заключения договора) в интересах конкретных поставщиков.

Так, приобретена в 2021 году услуга по организации защиты прав человека на сумму 247 млн тенге. В начале 2020 года для закупа аналогичной услуги заключен договор на сумму 104 млн тенге. В конце года без обоснования (увеличения потребности в объеме) сумма договора увеличена в три раза до 323 млн тенге. Техспецификации к договорам не содержат требуемых количественных характеристик закупаемого товара, а также их себестоимость.

"В конце прошлого года без необходимой потребности 38 детскими садами приобретены игрушки на 105,4 млн тенге. Договора заключались исключительно с тремя аффилированными между собой поставщиками", – сообщили в Антикоре.