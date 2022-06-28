Фото: Kazpravda.kz
Общество
Ненужные игрушки на 105 млн тенге закупили детские сады в Нур-Султане

Коррупционные факторы выявлены в рамках освоения бюджета и исполнения функций Управлением образования города Нур-Султан. Информация об этом представлена в справке по итогам внешнего анализа коррупционных рисков, передает Kazpravda.kz.

Коррупционные риски в сфере образования

Так, процедуры предоставления образовательного заказа частным детским садам не оцифрованы и не прозрачны.

"Конкурсные заявки предоставляются в бумажном виде, их легитимность Управлением не проверяются", – говорится в сообщении.

В результате один детский сад, несоответствующий санитарным нормам получил образовательный заказ. В 3-х случаях Управлением к конкурсным процедурам допущены детские сады с поддельными заключениями СЭС. Управлением самостоятельно выявлены 6 фактов отсутствия у финансируемых детских садов обязательного уведомления о начале деятельности в сфере дошкольного образования.

"Несмотря на это, меры к ним по расторжению договора не приняты", – подчеркивают в Антикоре. 

Отмечается, что 3 детских сада без прохождения предварительного отбора неправомерно допущены к итоговому этапу конкурса. Еще по 10 детским садам, где размещен образовательный заказ, отсутствует конкурсная документация и решения комиссии.

Кроме того, отметили в Антикоре, не соблюдается принцип оптимального и эффективного расходования бюджетных средств.

Высокие риски отмечаются в неправомерном определении способа закупа – из одного источника (путем прямого заключения договора) в интересах конкретных поставщиков.

Так, приобретена в 2021 году услуга по организации защиты прав человека на сумму 247 млн тенге. В начале 2020 года для закупа аналогичной услуги заключен договор на сумму 104 млн тенге. В конце года без обоснования (увеличения потребности в объеме) сумма договора увеличена в три раза до 323 млн тенге. Техспецификации к договорам не содержат требуемых количественных характеристик закупаемого товара, а также их себестоимость.

"В конце прошлого года без необходимой потребности 38 детскими садами приобретены игрушки на 105,4 млн тенге. Договора заключались исключительно с тремя аффилированными между собой поставщиками", – сообщили в Антикоре. 

Популярное

Все
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Депутаты ПАСЕ выступили в поддержку конституционной реформы в Казахстане
Как будет меняться Шымкент в ближайшие 10 лет
"Последний памятник Сталину": история уникальных снимков фотомастера Олега Свидина
Закон Республики Казахстан
И сотню лет назад без прессы – никуда!
Когда мы едины
"Данные принадлежат гражданам, а не чиновникам" – Мусин предложил отменить любые справки в Казахстане
Пассажир заживо сгорел в автомобиле при ДТП в Павлодарской области
Миссия – «продвигать» решение проблем
Жизнь и работа создателя одного из главных мясных брендов Казахстана Зейнуллы Жанбуршинова
Где жизнь, там и поэзия
За преданность профессии
В формате конструктивного диалога
Рост и устойчивость экономики
Журналист меняет профессию
Приключения журналистки Дуси
С акцентом на уголовно-правовой аспект
Острым словом и пером
Большие возможности живописного региона
45-градусная жара придет в Казахстан
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Умер певец Пьер Нарцисс
Новая стратегия независимого Казахстана
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Война – не только героизм
Регистрация жилья без ЭЦП: операторы ЦОН начали работать в офисах застройщиков
Знаменитый плавучий ресторан затонул в Гонконге
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Экономика , Общество
Необычный способ освоения бюджетных средств выявил Антикор …
Транспорт , Общество
Новая автобусная полоса появится в Нур-Султане
Недвижимость , Общество , Технологии , Цифровизация , Госуслуги
От трех дней до пяти минут сократили получение популярной г…
Общество
Коррупционные риски выявили в деятельности управления культ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]