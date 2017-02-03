Статьи Необходим предпринимательский бум Санжар Султанов

Стартовые факторы деловой активности



В рамках текущей политики модернизации важно решить задачу повышения благосостояния общества за счет усиления роли предпринимательства в экономике. На сегодня среди экономически активного населения страны доля самозанятых граж­дан составляет 25%, или 2,2 млн человек. И это явно не прибавляет­ уверенности отечественному бизнесу, ориентированному на внутренний потребительский сектор. Ведь более 2 млн самозанятого населения – это граждане с недостаточно стабильными покупательными способностями. Из них порядка 360 тыс. человек остаются в категории непродуктивно занятых людей. То есть либо их деятельность нигде не зарегистрирована, либо они не работают вовсе или перебиваются случайными заработками, имея доходы в среднегодовом выражении ниже прожиточного минимума. Наибольший уровень самозанятых приходится в основном на аграрный сектор, то есть село, где низкая производительность труда и мизерные доходы зачастую делают людей наиболее уязвимыми перед бедностью.



Повсеместное развитие массового предпринимательства, активное проведение в жизнь политики сельской кооперации на основе программных стратегий позволит решить сохраняющиеся проблемы на рынке труда, способствуя повышению уровня жизни населения, в том числе сельчан.



Для этого была принята Прог­рамма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы, которая ориентирована на создание эффективной модели трудового посредничества, получение профессиональных знаний и навыков, включая поддержку социально уязвимых групп населения. Новые подходы ориентированы именно на представителей малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и мелких крестьянских хозяйств, в том числе граждан, которые желают открыть свое дело и работать на себя. Для этого предполагается увеличение объемов, инструментов и инфраструктуры микрокредитования. Речь идет об усилении внимания государства к микрофинансовой сфере как наиболее активном источнике поддержки проектов малого предпринимательства в регионах.



Программой предусматривает­ся предоставление малому бизнесу льготных кредитов без отраслевых ограничений до 17 млн тенге под 6%. При этом в целях решения проблемы залога будет внедрена система гарантирования микрокредитов. Для начинаю­щих предпринимателей размер гарантии по кредитам составит до 85% от стоимости кредита, для действующих – 50%.



Практика показывает, что решить проблему занятости населения, а главное – направить энергию незанятого населения в более созидательное русло возможно только при комплексном и системном подходе к делу. Для этого одних усилий социального ведомства явно недостаточно.



Например, в 2016 году в Алматинской области в рамках реализации регионального плана содействия занятости населения, мерами господдержки было охвачено 45,5 тыс. человек, из которых безработные составили 21,7 тыс. человек, непродуктивно занятые – 23,8 тыс. человек, что составляет 34,4% от общего числа безработных и непродуктивно занятых граждан в регионе. Из них основам предпринимательства обучены только 391 человек, и не более 1 302 человек получили микрокредиты для открытия или расширения собственного дела.



Между тем для обеспечения профессионального роста и улучшения перспективы роста материального благополучия населению будет предоставлена возможность обучения азам ведения бизнеса в рамках проекта «Бастау-бизнес». Программа организована Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Для обучения тех, кто хочет начать свое дело, будут задействованы успешные практики. Слушателями этих курсов предпринимательства могут стать все безработные, независимо от регистрации в центрах занятости, а также самозанятые граждане из числа сельчан, имеющие предпринимательский потенциал, а главное – желание материального роста. Предполагается, что ежегодный охват обучением сос­тавит по республике не менее 30 тыс. человек, а в первый год – до 15 тыс. человек.



Территория сельского благосостояния



В настоящее время Казахстан активно перенимает передовой опыт ОЭСР для последующего применения в своей практике. Качественным эффектом этих реформ должны стать институциональный и экономический рост, повышение всех парамет­ров жизни общества, соответствующих критериям и нормам развития развитых стран. Между тем такое емкое понятие, как «благосостояние народа», включает в себя множество аспектов, начиная от материального положения людей до различных параметров, характеризующих качество жизни в целом. И в этом смысле считается нормой, когда граждане имеют емкий социальный пакет при доступности к целому ряду других благ, связанных с комфортными условиями труда и отдыха, активной культурной и правовой средой, а также другими условиями жизни.



Согласно оценкам экспертов ОЭСР, на сегодня субъективная удовлетворенность качеством жизни в Казахстане существенно повысилась по сравнению с показателем 2005 года. Уровень неравномерности распределения доходов среди населения (коэффициент Джини) также сократился до 0,28, что, впрочем, еще не является следствием более динамичных процессов в этой сфере. В республике по-прежнему сохраняются определенные различия между регионами, а также городом и селом. Несмот­ря на улучшение ситуации по большинству рыночных аспектов благосостояния, охвату населения средним и высшим образованием­, доступу к услугам здравоохранения, тем не менее качество государственных услуг в целом остается желать лучшего.



Но благосостояние в том виде, в каком оно воспринимается сегодня в странах ОЭСР, – это результат многих десятилетий, а то и веков эволюции и трансформации государственных систем, базиса и надстроек, а также мировоззрения общества. Эти страны прошли долгий путь от экстенсивного развития до интенсивных форм хозяйственной деятельности, формируя в сознании граждан соответствующее отношение к труду. Поэтому с высоты птичьего полета их сельские угодья радуют взоры наблюдателей, в отличие от той картины, где есть земля, но нет достаточного количества активных предпринимателей для ее освоения.



Согласно данным фонда «Даму», на сегодня в республике зарегистрировано 1 млн 656 тыс. субъектов МСП. Из этого числа только 54,35% являются активно действующими субъектами предпринимательства, которые осуществляют постоянную операционную деятельность и сдают­ отчетность в статистические органы. Таким образом, в стране порядка 756 тыс. субъектов МСП не ведут активную деятельность, но фактически представляют потенциал, которому еще предстоит раскрыться в полной мере и внес­ти достойный вклад в укрепление национальной экономики.



Казахстан, как отмечают зарубежные эксперты, форсирует события, проводя масштабные реформы в системе государственного управления, экономики и социальной сферы, в ходе которых перед населением открываются новые горизонты возможностей для созидания и приумножения собственного благосостояния. Между тем текущая политика модернизации, обусловленная Главой государства, придает еще большее значение и импульс активности отраслевым программам развития, в том числе АПК, который определен в качестве драйвера экономического роста.



Напомним, в основу новой Государственной программы развития АПК заложены такие ключевые цели, как повышение эффективности животноводства и растениеводства на 58 и 40% соответственно, развитие масштабной кооперации с вовлечением в эту сферу порядка 670 тыс. мелких товаропроизводителей. Кроме того, программа направлена на создание действенной системы сбыта и переработки продукции, обеспечение эффективности и дос­тупности господдержки для всех товаропроизводителей. Программа также акцентирует внимание на реализации целенаправленной экспортной политики и продвижении казахстанского бренда органической продукции, вовлечении в оборот более 600 тыс. га орошае­мых земель, совершенствовании государственного регулирования АПК. Активное развитие в этом секторе предпринимательства приведет ко многим позитивным изменениям как в отрасли, так и в экономике страны в целом.

