фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Очередное заседание Совета глав государств Организации тюркских государств в этом году принимал Азербайджан на правах страны – председателя в ОТГ на предстоящий период. Мероприятие прошло в городе Габале. В саммите участвовали лидеры всех государств, входящих в структуру, – Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Венгрии.

Выступая на заседании, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гостеприимство, отметив особую значимость и актуальность повестки нынешнего саммита.

– Мы неизменно подчеркиваем, что история тюрков восходит к общим корням, а народы имеют уходящее вглубь веков единое происхождение. Все это служит золотым стержнем братства и вечной сплоченности наших народов. Недавно наши страны отметили День сотрудничества тюркских государств. Этот знаменательный праздник символизирует укрепление единства тюркских народов. Сегодня организация стала влиятельной и авторитетной структурой, объединяющей дружест­венные тюркские народы, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил также Президента Садыра Жапарова за успешное председательство Кыргызстана в ОТГ и выразил уверенность в том, что статус организации будет и впредь укрепляться под руководством азербайджанской стороны во главе с ее Президентом Ильхамом Алиевым.

Президент Казахстана констатировал, что глобальная система безопасности переживает сложный период. По его мнению, конфликты и вызовы, геополитические противоречия стали негативной тенденцией, представляющей угрозу для всех стран.

– В это нестабильное время хочу особо отметить недавнее подписание Декларации о мирных отношениях между Азербайджаном и Арменией. Этот исторический документ положил конец конфликту, не находившему своего разрешения более 30 лет, и заложил основу для укрепления стабильности и экономического роста в этом регионе. Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, поэтому тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что мировое сообщество признало страны тюркского мира как сильные и сплоченные государства, способные противостоять серьезным вызовам. Многие проявляют интерес к деятельности организации. Казахстан, по словам Главы государства, поддерживает идею создания формата ОТГ+. Эта инициатива будет способствовать дальнейшему расширению многостороннего сотрудничества и повысит международный авторитет Организации тюркских государств.

Также Президент высоко оценил уникальную роль и потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в деле укрепления стабильности, безопасности и мира на пространстве тюркских государств.

– Выражаю искреннюю признательность азербайджанской стороне, а также всем тюркским странам за поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Тюркские государства преследуют общую цель – укрепление безопас­ности и противодействие различным вызовам, в том числе терроризму, и в этом вопросе между нами налажено успешное взаимодействие. Мы неизменно содействуем реализации инициатив по поддержанию глобальной безопасности. Однако останавливаться на достигнутом нельзя, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что многие страны столкнулись с кибератаками – новой угрозой, не имеющей границ.

– Предлагаю создать в рамках организации Совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области. Итоги прошедшей в Алматы в сентябре этого года конференции, посвященной данной теме, в очередной раз подтвердили важность укрепления сотрудничества в вопросах кибербезопасности, – сказал Президент.

Глава государства назвал экономичес­кое сотрудничество фундаментальной основой стабильности и процветания. Он подчеркнул: необходимо сосредоточиться на полной реализации программы «Перспективы тюркского мира-2040», и нынешний саммит в Габале должен дополнить данный план практическими мероприятиями.

– Конечно, у всех государств – членов ОТГ имеются свои преимущества и достижения. Тем не менее в рамках организации предлагаются конкретные механизмы реализации крупных торгово-экономических проектов. Один из них – Тюркский инвестиционный фонд. Следует максимально использовать возможности данного финансового института. В этом году в Туркестане пройдет встреча минист­ров экономики и торговли наших стран. Считаю, что в рамках данного мероприятия было бы целесообразно составить перечень проектов для финансирования фондом. Значимую роль в диверсификации наших экономик имеет сотрудничество в сфере промышленности. В данном контексте полагаем, что большим потенциалом обладает Торгово-промышленная палата тюркских государств. Отмечу, что в 2026 году Казахстан будет председательствовать в данном объединении. В этой связи мы предлагаем принять Программу промышленной кооперации, в которой будут обозначены конкретные приоритетные проекты, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Одна из основных задач для ОТГ – вывод взаимодействия в транспортно-логис­тической сфере на качественно новый уровень. Страны – члены организации расположены в центре Евразии – на перекрестке множества путей, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север. Президент напомнил, что только через территорию Казахстана проходят пять международных железнодорожных коридоров.

Недавно запущена вторая линия железной дороги Достык – Мойынты, что будет способствовать динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Новый маршрут позволит увеличить объем грузоперевозок в пять раз. Ведется строительство еще двух ключевых железнодорожных линий.

– Несомненно, все эти проекты придадут новый импульс росту региональной логистики. Транс­каспийский международный транспортный маршрут уже стал стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса. За последние пять лет объемы грузоперевозок по Среднему коридору увеличились в шесть раз. Недавно в Алматы состоялась встреча министров транспорта стран – членов ОТГ, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, касающихся данного маршрута. Приглашаем тюркские государства принять самое активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора. Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологии искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Цент­ра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов, – заявил Глава государства.

Остановившись на значении цифровизации и искусственного интеллекта, Президент подчерк­нул, что Казахстан поставил стратегическую цель – стать полностью цифровым государством.

Для широкого внедрения ИИ в нашей стране начата подготовка квалифицированных кадров. С начала года более 400 тыс. студентов прошли специальное обучение. Кроме того, Президент сообщил участникам саммита о планах Казахстана открыть первый исследовательский университет, который будет готовить специалистов по ИИ.

– Казахстан готов выделить специальные гранты для молодых людей из тюркских стран, желаю­щих обучаться в этом учебном заведении, – добавил он.

В ходе заседания Глава государства выдвинул ряд других инициатив, которые можно реа­лизовать в рамках организации.

– Недавно в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.aі. Предлагаю на его базе создать Центр цифровых инноваций Организации тюркских государств, который будет поддерживать стартапы, развивать совместные проекты, обеспечивать обмен опытом в сфере ИИ и привлекать венчурный капитал. Следует рацио­нально использовать потенциал цифровизации и ИИ во благо наших народов, а также предотвращать риски и вызовы, связанные с новыми технологиями. Поэтому предлагаю посвятить неформальный саммит организации, который пройдет в следующем году в Казахстане, теме «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Мы готовы организовать международную конференцию с участием квалифицированных экспертов в преддверии этой встречи, – предложил Президент.

Первостепенного внимания в современных условиях требует и развитие энергетики. Как подчерк­нул Касым-Жомарт

Токаев, эта отрасль – стержень экономики и важный элемент нашего стратегического партнерства. Сегодня страны ОТГ реализуют общие инфраструктурные проекты и формируют безопасные и удобные маршруты транспортировки энергетических ресурсов. Отличным примером плодотворного сотрудничества в этой сфере Президент назвал проект «Зеленый энергетический коридор», осуществляемый Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

– Считаем, что особый акцент следует сделать на возобновляемых источниках энергии, в первую очередь, на солнечной энергии. В связи с этим предлагаем создать в рамках Организации тюркских государств совет передового опыта по энергоэффективности. Следует отметить, что освоение и эффективное использование нефти, газа, урана, угля и редкоземельных минералов остается основой энергетической стратегии Казахстана, – подчеркнул он.

Одной из самых сложных глобальных проблем является также дефицит воды, который может стать самым острым вызовом в Центральной Азии. Глава государства отметил, что, поскольку водные ресурсы рек – это общее достояние, нужны новые подходы, обеспечивающие их эффективное использование.

В этой связи казахстанский лидер предложил рассмотреть возможность принятия совместной программы, которая будет включать цифровой контроль ирригационных систем, широкое применение методов капельного орошения и повышение эффективности водохранилищ.

Еще одна большая проблема в этой сфере – обмеление Кас­пийского моря.

– Каспий – это уникальный символ тюркского мира, связующее звено между нашими народами. Снижение уровня моря в последние годы негативно сказывается на экологии и экономике региона. Этот вопрос, имеющий глобальное значение, я поднимал на саммите Шанхайской организации сотрудничества и юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Будучи соседними братскими странами, мы должны уделить пристальное внимание улучшению состояния Каспия. Призываю тюркские государства объединить усилия в этом направлении, разработать совместные проекты и поддержать соответствующие международные инициативы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что Казахстан планирует в апреле следующего года при поддержке ООН провести региональный саммит на тему «Общее видение устойчивого будущего». Казахстанская сторона рассчитывает, что тюркские страны примут участие в этом форуме и будут представлены на высоком уровне.

Другое важное направление взаимодействия – это культурно-гуманитарная сфера, укреп­ление связей между народами тюркских стран. Проектов здесь реализуется немало. Так, в этом году Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира, там был проведен ряд мероприятий, включая фестиваль тюркской культуры на побережье Каспия, собравший более 100 тыс. зрителей.

Молодежной столицей тюркского мира объявлен Алматы. Это важное начинание, поскольку необходимо воспитывать подрастающее поколение в духе братства и укреплять культурную интеграцию молодежи. В связи с этим Президент предложил провести в следующем году в Алматы форум креативной экономики, нацеленный на сближение молодых людей из стран ОТГ, повышение их знаний и компетенций.

– Казахская мудрость гласит: «Өнерлі өрге жүзеді» («Талант­ливый всегда стремится вперед»). Искусство, образование, наука – это ценности, расширяющие горизонты цивилизации. Считаю целесообразным провести в Казахстане специальное мероприя­тие с участием представителей интеллигенции наших стран. Данное мероприятие может быть проведено в рамках совета старейшин нашей организации. Кроме того, предлагаем создать Клуб исследователей тюркского мира, который можно сформировать на базе Тюркской академии, – также добавил Касым-Жомарт Токаев.

В связи с переходом председательства в ОТГ к Азербайджану Глава нашего государства пожелал Президенту Ильхаму Алиеву больших успехов.

В ходе заседания, как сообщила пресс-служба Главы государства, также выступили Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, главы делегаций наблюдателей.

По итогам XII саммита Организации тюркских государств подписана Габалинская декларация.