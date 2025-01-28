Необходимо формировать культуру бережного потребления – эксперт об итогах расширенного заседания правительства

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Бауржан Умирзаков, главный эксперт Отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ при Президенте РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на расширенном заседании правительства одной из стратегических задач предстоящего периода обозначил модернизацию коммунально-энергетического сектора

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Для решения накопленных годами проблем принят Национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. В числе первых задач стоит проведение капитальных ремонтных работ объектов, находящихся в критическом состоянии.

Так, по данным Минэнерго, средний показатель износа по стране составляет более 60%, на некоторых объектах достигает 90%. Ожидаемый социальный эффект от реализации проекта – снижение уровня аварий и уровня износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40%.

Наряду с этим на фоне роста экономики и ввода новых производств для решения вопросов дефицита электроэнергии требуется уделить пристальное внимание качеству и своевременности ввода новых генерирующих мощностей, основанных на новых «чистых» технологиях.

Глава государства подчеркнул, что в связи с неизбежным ростом тарифов необходимо формировать в обществе культуру бережного потребления и предоставления населению возможности экономии тепла и электроэнергии.

Правительству стоит сделать упор на разработку и принятие комплекса мероприятий по развитию энергосбережения и повышению энергоэффективности в жилищном секторе.

Среди реализуемых мер можно отметить установку автоматизированных тепловых пунктов, которые позволяют регулировать потребление тепловой энергии и сокращать расходы до 30%, а также модернизацию систем освещения, обеспечивающую до 40% экономии электроэнергии.

Данные инициативы нацелены на формирование устойчивой и современной инфраструктуры, обеспечивающей комфорт и экономию, а также рациональное использование ресурсов, что способствует укреплению экономической стабильности.

#президент #Правительство #заседание #КИСИ

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