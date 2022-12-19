Необычный турнир Batyrs’ Battle провели в Астане

Цель турнира не в том, чтобы выиграть или проиграть. Суть в том, чтобы на арене продемонстрировать свои силы перед тысячами людей.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В легкоатлетическом комплексе "Qazaqstan" в Астане прошел турнир "Batyrs' Battle", посвященный 31-летию Независимости Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, руководитель городского управления физической культуры и спорта Самат Жылкыбаев и казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, которые пожелали спортсменам удачи.

"Batyrs’ Battle – это многоборье, пропагандирующее здоровый образ жизни. Необычный проект был впервые реализован в 2007 году. Основная цель сегодняшнего мероприятия – продолжить и популяризовать среди населения методы тренировочного процесса Кажымукана и Балуана Шолака. Обладатель огромной силы Кажымукан – первый казахский борец, ставший чемпионом мира по нескольким видам борьбы. Известно, что он путешествовал по миру и демонстрировал свое непревзойденное искусство. Желаю, чтобы на соревнованиях, где будут состязаться последователи Кажымукана, на пьедестале оказались сильнейшие!» - сказал заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев.

По словам организаторов, конкурс представляет собой проект, который знакомит детей и молодежь с историей казахского народа, дает возможность старшему поколению поделиться своими знаниями и опытом. Здесь каждый может проявить свои силы и способности.

Цель турнира не в том, чтобы выиграть или проиграть. Суть в том, чтобы на арене продемонстрировать свои силы перед тысячами людей.

В соревновании, состоящем из пяти раундов, приняли участие 10 борцов. Они не только поднимали мешки, стоявшие перед сценой, но и согласно правилам участвовали в поясной борьбе, поднимали бревна, камни, сгибали металлический стержень.

После каждого раунда судейская коллегия присваивала участникам определенное количество очков и определяла сильнейших.

По итогам турнира победители и призеры были награждены медалями, дипломами.

Мероприятие было организовано Казахстанским союзом спортсменов при поддержке акимата Астаны, отметили в пресс-службе.