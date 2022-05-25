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Непарадные методы
Асель Муканова

Проблемы сохранения культурного наследия этносов Евразии рассмотрели в Нур-Султане. Обсуждалась в ходе встречи и тема предстоящего референдума.

Республиканская научно-прак­тическая конференция «Новый Казахстан: этносы и культуры Евразии в контексте модернизации исторического сознания» состоялась в Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина.

В конференции приняли участие ученые, эксперты и общественные деятели, преподаватели, докторанты и магистранты ведущих вузов Казахстана, учителя школ и сотрудники музеев.

Как сообщил декан гуманитарного факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина Булат Аяпбергенов, состоялось конструктивное обсуж­дение ключевых проблем культурно-исторического, со­циально-экономического, политического характера на пространстве Евразии. Ученые также рассмот­рели важнейшие события, происходящие в современном мире, сделали анализ перс­пектив, условий для реализации обновленного пути развития Казахстана – сильного государства, чей народ с уверенностью будет смотреть в будущее своей страны.

Большое внимание, по мнению Булата Аяпбергенова, следует уделить вопросам консолидации казахстанского общества перед глобальными вызовами, обратить внимание на выработку максимально эффективных условий реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений. Решение этих задач в совокупности позволит сохранить и укрепить стабильность и национальное единство в обществе, мир и согласие между представителями различных этносов.

– Показательно, что наша конференция проходит накануне важного исторического события – республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Последний референдум проводился в республике 27 лет назад, когда был принят действующий Основной закон. Все последующие конституционные реформы получали одоб­рение в Парламенте. Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. И сегодня каждый гражданин суверенного Казахстана имеет возможность принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее республики. Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам, – сказал он.

Причины политической либерализации заключаются в кризисе политического участия, выйти из которого нам поможет предстоящий референдум, считает профессор кафедры философии КазАТУ Гульмира Шерьязданова. Она привела данные исследования, согласно которому более 80% опрошенных экспертов считают недостаточной связь между людьми и обществом в Казахстане. Более трети отмечают кризис доверия и закрытость политической системы.

Профессор детально рассказала о вносимых изменениях в Конс­титуцию, обрисовав горизонты политической модернизации.

Председатель узбекского этнокультурного центра города Нур-Султана Шерзод Пулатов в свою очередь отметил огромную работу по сохранению мира и сог­ласия и укреплению единства народа, как на республиканском, так и на местных уровнях.

– За последний год структурами АНК проведено более 32 тысяч мероприятий с охватом полутора миллионов казахстанцев. По проблемным вопросам в советы общественного согласия поступило 9 152 обращения, 3 821 решено положительно. Создана единая сеть молодежных организаций – РОО «Ассамблея жастары». Развивается общественная медиация: за прошлый и первый квартал этого года к медиаторам АНК поступило 8 667 обращений, из них 3 443 разрешены заключением медиативного соглашения, остальные находятся на стадии консультаций, – рассказал Шерзод Пулатов.

АНК сегодня использует новые «непарадные» методы работы с этнокультурными объединениями по интеграции их деятельности в общенациональную повестку по строительству Нового Казахстана. Проводится эффективная профилактика этносоциальной напряженности и межэтнических конфликтов, внедряются принципы публичности, открытости, доступности, социальной значимости, результативности.

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