Неповторимый почерк мастера

Творчество известного графика ХХ века Евгения Сидоркина получило признание при жизни мастера и стало национальным достоянием страны. В советское время не было, пожалуй, столицы союзной респуб­лики, где бы ни выставлялись его творения. Они экспонировались более чем в двадцати странах мира. Работами Сидоркина восторгались немцы и французы, американцы и канадцы, англичане, итальянцы, японцы, голландцы, финны, шведы… Они были отмечены самыми высокими наградами, в том числе золотыми медалями в Лейпциге и Кракове.

Галерея Art Hall Gazeeff представила уникальные графические работы серий литографий художника – «Казахские национальные игры», «Читая Сакена Сейфуллина», «Казахский эпос», «Аксакалы», «Из мглы веков», вошедшие в золотой фонд казахстанского искусства. Они легко узнаются по неповторимому почерку большого мастера, который сумел точно и емко визуализировать образы казахского эпоса и литературы. Вся мощь его таланта была отдана казахской земле, ее истории, людям.

«Он настолько глубоко понял и прочувствовал национальную культуру казахского народа, что его творчество стало неотъемлемой частью истории казахстанского изобразительного искусства, – пишет доктор философии Гульмира Шалабаева в выпущенном ею в 2005 году художественном альбоме-монографии «Евгений Сидоркин. Антология художественного метода». – Ему явно присущ романтизм мировосприятия, занимавший значительную часть его универсального мировоззрения. Он оказался предтечей сегодняшнего увлечения древними петроглифами и искусством саков. Его проникновенные, тонкие работы поражают современностью, разнообразием тематики и жанров, широтой творческого диапазона. Благодаря яркому таланту мастера все новые поколения зрителей имеют уникальную возможность оценить богатство и колорит национальной культуры».

Очень точные слова о творчестве Сидоркина сказал в свое время писатель Дмитрий Снегин: ­­­

«…Искусство как явление предполагает понимание тайны времени. Таким, остро чувствующим время, я узнаю Евгения Сидоркина и в его пронзительно-достоверных салтыково-щедринских листах, и в листах казахского периода. Об этих работах, полных экспрессии, нежности и гнева, доброй улыбки и беспощадной сатиры, подкупающего проникновения в душу казахского народа, знатоки писали немало исследований. И еще напишут. Меня в них поражает не только мощь и обаяние самобытного таланта, но и высокая гражданственность художника-интернационалиста. Он, Евгений Сидоркин, стоит в ряду тех, кто проложил пути современному казахскому изобразительному искусству к вершинам мировой культуры, вызвав у людей многих стран жгучий интерес к нашему Отечеству, к его сегодняшней истории и современной созидательной жизни казахов…»

Замечательный художник сделал важные пластические открытия в графике ХХ века. В едином декоративном стиле – выразительными черными силуэтами с белыми линиями контуров – он создает иллюстрации к «Казахскому эпосу». Свой декоративный прием мастер развивает и обогащает в серии станковых литографий «Казахские национальные игры». Работая над этой серией, Сидоркин признавался: «Казахские национальные игры поразили меня своей смелостью и азартом. Причем прежде всего я хотел подчеркнуть их вневременность, то есть то, что игры были двести лет тому

назад и они будут существовать всегда. Ведь народ любит азартные и смелые состязания. В них наиболее ярко проявляется его душа».

«Казахские национальные игры» обрели огромную известность. Они завоевали признание как в Советском Союзе, так и за рубежом.

– Колорит национальной игры менее всего аналогичен просто спорту: это дух земли и все ее страсти и обычаи. А спонтанная энергия движения, прежде всего скачки на лошадях, живописует нрав и степень открытости как в характерах народа, так и в степном пространстве, безграничном и солнечном. Вот эти качества и запечатлел влюбленный автор, в вихре конных состязаний увидев и показав нам энергию жизни, – отметила кандидат искусствоведения Сауле Беккулова.

Еще один крупный труд художника – не раз удостаивавшаяся международных премий серия монументальных литографий «Читая Сакена Сейфуллина», сюжетно связана с мотивами поэтических произведений классика казахской литературы. Как также отмечают искусствоведы, герои поэзии Сейфуллина, переданные языком графики, воспринимаются как каменные монументы благодаря увеличению масштаба фигур, особой шероховатой фактурности изображения и свое­образно построен­ным компози­циям. Литография, по словам самого автора, являлась его первой и последней любовью.

На протяжении двух десятков лет создавались автолитографии из цикла «Из мглы веков». Здесь в полную силу проявился пластический язык графика, созвучный традициям народного искусства по ритму, колориту и темпераменту.

Особое место в наследии мастера занимают иллюстрации к роману-эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая», за которые Евгений Сидоркин был удостоен Государственной премии республики имени Чокана Валиханова. Среди работ художника в книжной графике наиболее известны иллюстрации к казахским народным сказкам «Веселые обманщики», к роману Салтыкова-Щедрина «История одного города», «Басням» Сергея Михалкова, роману Раб­ле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Каждый графический лист, созданный великим мастером, – это шедевр. И творчество Евгения Сидоркина, прославившее отечественное искусство в мировом масштабе, останется на века.

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы, m.mihaylova@kazpravda.kz