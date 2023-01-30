Непьющее село

Непьющий населенный пункт находится в районе имени Габита Мусрепова. Проживают в Ковыльном 400 человек, каждого из них участковый инспектор Даулет Молдахметов знает лично. По его словам, несколько лет назад старейшины аула предложили отказаться от спиртного. Люди поддержали инициативу. В результате за последние годы здесь не было ни одного случая хулиганства или другого правонарушения, совершенного в состоянии опьянения. Местные жители без страха отпускают детей играть, не боятся ходить по ночам, многие даже не запирают двери.

Да, и еще: все улицы здесь освещены. Кроме того, установлены 130 видеокамер.

Аким Тахтабродского сельского округа Аслан Кузгамбаев считает, что здоровый образ жизни – это спутник процветания.