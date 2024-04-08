Неравенство в уровне человеческого развития усиливается

Неравномерный прогресс оставляет беднейшие страны позади, усугуб­ляет неравенство и разжигает политическую поляризацию в глобальном масштабе – такие выводы содержатся в новом докладе ПРООН о человеческом развитии.

Доклад содержит обновленные данные по индексу человеческого развития (ИЧР), при оценке которого авторы принимали во внимание такие показатели, как валовой национальный доход на душу населения, уровень образования и ожидаемая продолжительность жизни в стране.

В целом, согласно аналитике ПРООН, в 2023 году глобальный ИЧР достиг рекордно высокого уровня после резкого снижения в 2020 и 2021 годах, но прогресс оказался крайне неравномерным. В богатых странах наблюдается очень высокий уровень человеческого развития, в то время как половина беднейших государств мира по-прежнему находится ниже своего докризисного уровня.

Согласно докладу, странами с самым высоким показателем ИЧР являются Швейцария, Норвегия, Исландия, Гонконг (Китай), Швеция и Дания. Среди государств с наименьшими значениями ИЧР – Сомали, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Нигер и Чад.

Казахстан расположился на 67-м месте из 193 государств и территорий. Несмотря на то что страна опустилась в рейтинге на 11 позиций по сравнению с предыдущим докладом, республика по-прежнему находится в числе стран с очень высоким уровнем человеческого развития.

Последствия потерь человеческого развития наглядно проявляются в Афганистане и Украине. Так, ИЧР Афганистана откатился к показателям 10-летней давности, а ИЧР Украины упал до самого низкого уровня с 2004 года.

В целом, как указывается в докладе, все развивающиеся регионы не достигли ожидаемого уровня индекса человеческого развития, рассчитанного исходя из тенденции, наблюдавшейся до 2019 года. Авторы документа считают, что они перешли на более низкую траекторию ИЧР, а это значит, в будущем в этих странах может наблюдаться стабильное отставание в показателях.

В то же время все 38 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2023 году достигли более высоких показателей индекса человеческого развития по сравнению с уровнем 2019-го.

«Усиливающийся разрыв в человеческом развитии, о котором говорится в докладе, показывает, что просуществовавшая более двух десятилетий тенденция к стабильному сокращению неравенства между богатыми и бедными странами развернулась в противоположном направлении. Несмотря на то что общества по всему миру неразрывно связаны друг с другом, мы не справляемся с решением задачи преодоления неравенства», – заявил руководитель Программы развития ООН Ахим Штайнер.

Глобальное неравенство усугуб­ляется ситуацией в экономике. Согласно приведенным в докладе данным, почти 40% глобальной торговли товарами сосредоточены в трех или менее странах, а в 2021 году рыночная капитализация каждой из трех крупнейших в мире технологических компаний превышала по размеру ВВП более чем 90% стран за тот же год.

В докладе утверждается, что успеху международных коллективных действий по решению ключевых для мира проблем мешает развивающийся в настоя­щий момент «парадокс демократии». Так, ПРООН приводит данные, что хотя девять из десяти человек во всем мире одобряют демократию, более половины рес­пондентов глобального опроса выражают поддержку лидерам, которые своими дейст­виями могут подрывать основы демократического процесса.

Половина опрошенных людей по всему миру утверждает: они не контролируют свою жизнь или контролируют ее в ограниченной степени. Более чем две трети считают, что не имеют практически никаких рычагов для воздействия на решения правительства своей страны.

Авторы доклада обращают внимание на исследования, согласно которым в странах с популистскими правительствами наблюдаются более низкие темпы роста ВВП. Так, согласно приводимым данным, через 15 лет после прихода к власти популистского правительства ВВП на душу населения оказывается на 10% ниже, чем при непопулистском сценарии.

Растущей проблемой с глобальными последствиями названа политическая поляризация. В числе прочего она подпитывает подходы, сосредоточенные исключительно на внутренних интересах, что в корне противоречит глобальному сотрудничест­ву, необходимому для решения таких актуальных проблем, как декарбонизация экономики, злоупотребление цифровыми технологиями и конфликты.

При этом в докладе подчеркивается, что в современном мире деглобализация не является ни целесообразной, ни реалистичной и что уровень экономической взаимозависимости остается высоким. Отмечается: ни один из регионов не близок к самодостаточности, поскольку на 25% и более зависит от импорта из других регионов как минимум по одной основной категории товаров и услуг.

«В мире, где растут поляризация и разобщение, отказ от взаи­мовыгодного международного сотрудничества представляет собой серьезную угрозу для нашего благополучия и безопасности. Протекционистские подходы не способны решить сложные, взаи­мосвязанные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая предотвращение пандемий, изменение климата и регулирование цифровых технологий», – подчеркивает Ахим Штайнер.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении, приуроченном к выходу доклада ПРООН по ИЧР, обратил внимание, что этот документ призывает к срочному расширению систем международного сотрудничества, чтобы люди могли реализовать основные приоритеты, – устойчивое развитие, чистая окружающая среда, пригодная для жизни планета, безопасность, защищенность и достоинство для всех.

«Именно эти вопросы будут рассмотрены на Саммите будущего в сентябре этого года. В рамках подготовки к форуму я рекомендую всем ознакомиться с Докладом о человеческом развитии. Он показывает, что решение глобальных проблем находится в пределах нашей досягаемости, если мы переосмыслим сотрудничество и объединимся ради лучшего мира», – отметил Генсек ООН.