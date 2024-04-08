Неравенство в уровне человеческого развития усиливается Общество 8 апреля 2024 г. 1:34 9 Лилия Сыздыкова Богатые страны достигают рекордных показателей, бедные отстают от них все сильнее коллаж Натальи Ляликовой Неравномерный прогресс оставляет беднейшие страны позади, усугубляет неравенство и разжигает политическую поляризацию в глобальном масштабе – такие выводы содержатся в новом докладе ПРООН о человеческом развитии. Доклад содержит обновленные данные по индексу человеческого развития (ИЧР), при оценке которого авторы принимали во внимание такие показатели, как валовой национальный доход на душу населения, уровень образования и ожидаемая продолжительность жизни в стране. В целом, согласно аналитике ПРООН, в 2023 году глобальный ИЧР достиг рекордно высокого уровня после резкого снижения в 2020 и 2021 годах, но прогресс оказался крайне неравномерным. В богатых странах наблюдается очень высокий уровень человеческого развития, в то время как половина беднейших государств мира по-прежнему находится ниже своего докризисного уровня. Согласно докладу, странами с самым высоким показателем ИЧР являются Швейцария, Норвегия, Исландия, Гонконг (Китай), Швеция и Дания. Среди государств с наименьшими значениями ИЧР – Сомали, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Нигер и Чад. Казахстан расположился на 67-м месте из 193 государств и территорий. Несмотря на то что страна опустилась в рейтинге на 11 позиций по сравнению с предыдущим докладом, республика по-прежнему находится в числе стран с очень высоким уровнем человеческого развития. Последствия потерь человеческого развития наглядно проявляются в Афганистане и Украине. Так, ИЧР Афганистана откатился к показателям 10-летней давности, а ИЧР Украины упал до самого низкого уровня с 2004 года. В целом, как указывается в докладе, все развивающиеся регионы не достигли ожидаемого уровня индекса человеческого развития, рассчитанного исходя из тенденции, наблюдавшейся до 2019 года. Авторы документа считают, что они перешли на более низкую траекторию ИЧР, а это значит, в будущем в этих странах может наблюдаться стабильное отставание в показателях. В то же время все 38 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2023 году достигли более высоких показателей индекса человеческого развития по сравнению с уровнем 2019-го. «Усиливающийся разрыв в человеческом развитии, о котором говорится в докладе, показывает, что просуществовавшая более двух десятилетий тенденция к стабильному сокращению неравенства между богатыми и бедными странами развернулась в противоположном направлении. Несмотря на то что общества по всему миру неразрывно связаны друг с другом, мы не справляемся с решением задачи преодоления неравенства», – заявил руководитель Программы развития ООН Ахим Штайнер. Глобальное неравенство усугубляется ситуацией в экономике. Согласно приведенным в докладе данным, почти 40% глобальной торговли товарами сосредоточены в трех или менее странах, а в 2021 году рыночная капитализация каждой из трех крупнейших в мире технологических компаний превышала по размеру ВВП более чем 90% стран за тот же год. В докладе утверждается, что успеху международных коллективных действий по решению ключевых для мира проблем мешает развивающийся в настоящий момент «парадокс демократии». Так, ПРООН приводит данные, что хотя девять из десяти человек во всем мире одобряют демократию, более половины респондентов глобального опроса выражают поддержку лидерам, которые своими действиями могут подрывать основы демократического процесса. Половина опрошенных людей по всему миру утверждает: они не контролируют свою жизнь или контролируют ее в ограниченной степени. Более чем две трети считают, что не имеют практически никаких рычагов для воздействия на решения правительства своей страны. Авторы доклада обращают внимание на исследования, согласно которым в странах с популистскими правительствами наблюдаются более низкие темпы роста ВВП. Так, согласно приводимым данным, через 15 лет после прихода к власти популистского правительства ВВП на душу населения оказывается на 10% ниже, чем при непопулистском сценарии. Растущей проблемой с глобальными последствиями названа политическая поляризация. В числе прочего она подпитывает подходы, сосредоточенные исключительно на внутренних интересах, что в корне противоречит глобальному сотрудничеству, необходимому для решения таких актуальных проблем, как декарбонизация экономики, злоупотребление цифровыми технологиями и конфликты. При этом в докладе подчеркивается, что в современном мире деглобализация не является ни целесообразной, ни реалистичной и что уровень экономической взаимозависимости остается высоким. Отмечается: ни один из регионов не близок к самодостаточности, поскольку на 25% и более зависит от импорта из других регионов как минимум по одной основной категории товаров и услуг. «В мире, где растут поляризация и разобщение, отказ от взаимовыгодного международного сотрудничества представляет собой серьезную угрозу для нашего благополучия и безопасности. Протекционистские подходы не способны решить сложные, взаимосвязанные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая предотвращение пандемий, изменение климата и регулирование цифровых технологий», – подчеркивает Ахим Штайнер. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении, приуроченном к выходу доклада ПРООН по ИЧР, обратил внимание, что этот документ призывает к срочному расширению систем международного сотрудничества, чтобы люди могли реализовать основные приоритеты, – устойчивое развитие, чистая окружающая среда, пригодная для жизни планета, безопасность, защищенность и достоинство для всех. «Именно эти вопросы будут рассмотрены на Саммите будущего в сентябре этого года. В рамках подготовки к форуму я рекомендую всем ознакомиться с Докладом о человеческом развитии. Он показывает, что решение глобальных проблем находится в пределах нашей досягаемости, если мы переосмыслим сотрудничество и объединимся ради лучшего мира», – отметил Генсек ООН. #аналитика #ОЭСР #ИЧР #доклад ПРООН