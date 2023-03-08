Нерешенное уравнение

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Алла Серикбаева

Впервые за 10 лет Казахстан поднялся на 15-ю строчку в международном рейтинге по индексу гендерного разрыва.

Однако, как показало проведенное исследование, права мужчин и женщин в республике все еще не равны.

Накануне Международного женского дня состоялась презентация доклада «Гендерная политика в современном казахстанском обществе». Исследование проводил Казахстанский институт общественного развития, чтобы проанализировать проблемные аспекты и определить эффективные пути обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин. Совокупный объем выборки при массовом опросе составил 1 200 респондентов, это граждане республики в возрасте от 18 лет и старше из всех регионов Казахстана.

Как отметила на пресс-конференции в СЦК председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Асем Кайдарова, Казахстан впервые за 10 лет в 2022 году поднялся на 15-ю позицию в международном рейтинге (Gender Gap Index) по индексу гендерного разрыва. Однако все еще существуют проблемы, особенно в политической и экономической сферах.

– Сложившиеся стереотипы в отношении женщин в обществе влияют на формирование «стеклянного потолка», препятствующего их продвижению по карьерной лестнице выше среднего. Имеющаяся система мешает также расширению политических и экономических возможностей, участию в процессе обеспечения мира и безопасности и саморазвитию женщин в различных сферах, – отметила руководитель исследовательского центра института семьи Казахстанского института общественного развития Ольга Николаева.

Спикеры привели ряд статистических данных. Так, около 10% женщин, состоящих в официальном или гражданском браке, экономически зависят от супруга. Согласно результатам массового опроса, 47,3% женщин хотят открыть собственное дело и заняться бизнесом. Наиболее распространенными препятствиями являются: нехватка финансов (64,7%), отсутствие опыта, образования (33%) и страх (22,4%).

Актуальной проблемой остается бытовое насилие. Более 5% респондентов столкнулись с его угрозой.

– Почти четверть респондентов (23,6%) нейтрально или положительно относятся к насильственному похищению женщин. Только половина опрошенных казахстанцев (54%) считают, что в случае похищения девушки без разрешения «она должна уйти и сообщить в правоохранительные органы». 11,7% граждан полагают, что «она должна остаться и выйти замуж». 18,4% рес­пондентов высказали такое мнение: «Девушка должна уйти, но лучше не сообщать в правоохранительные органы», – констатировала Ольга Николаева.

В докладе говорится и о проблеме харассмента. Около 5% опрошенных казахстанцев сталкивались с сексуальными домогательствами. Как констатировали спикеры, на законодательном уровне отсутствуют четкие инструменты противодействия данному явлению.

В сфере репродуктивного здоровья населения тоже имеется ряд проблем: не хватает профессиональных кадров – акушеров-гинекологов и урологов-андрологов; страдает качество медицинской помощи, особенно в сельской местности; растет младенческая и материнская смертность.

Но есть и позитивные сдвиги. В индексе гендерного разрыва Казахстан впервые достиг высокого уровня по показателю «образование», поднявшись на 38%.

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