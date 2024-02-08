Несколько версий возникновения оплывины рассматривают в Алматы

Членами комиссии продолжается работа по установлению причин произошедшего, передает Kazpravda.kz со ссылкой ДЧС
Как ранее отмечал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин, имеется несколько вероятных причин схода оплывины на дома.
Так, по версии ДЧС города Алматы, одна из предварительных причин произошедшего – это переувлажнение грунта по причинам техногенного характера. По линии Казселезащиты имеются предположения о том, что одна из причин – это подземная водопроводная труба, построенная жителями верхней линии домов. Наряду с этим среди возможных версий – неправильно установленная труба ливневой канализации жителями верхней линии домов, а также септики, которые обеспечивают сброс жидкости в обрыв в горной местности. Однако расследование продолжается.
Комиссией в настоящее время все возможные факторы детально изучаются. По итогам расследования о результатах работы комиссии будет предоставлена соответствующая информация.
На сегодня угрозы схода повторной оплывины нет. По оценкам специалистов, 8 февраля свыше 3000 куб.м. оплывины сошло. Дополнительно 300-400 куб.м. свободной массы наверху имеется, которая силами специалистов подвергается очистке и параллельному безопасному спуску.
Напомним, 8 февраля в 02-20 часов поступила информация о том, что в микрорайоне «Тау-Самал» Медеуского района, по улице Олимпийская, сошла оплывина. Был разрушен жилой дом, под завалами которого обнаружены тела мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и юношей-близнецов 2007 г.р.