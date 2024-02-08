Несколько версий возникновения оплывины рассматривают в Алматы

Фото: ДЧС Алматы

Как ранее отмечал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин, имеется несколько вероятных причин схода оплывины на дома.

Так, по версии ДЧС города Алматы, одна из предварительных причин произошедшего – это переувлажнение грунта по причинам техногенного характера. По линии Казселезащиты имеются предположения о том, что одна из причин – это подземная водопроводная труба, построенная жителями верхней линии домов. Наряду с этим среди возможных версий – неправильно установленная труба ливневой канализации жителями верхней линии домов, а также септики, которые обеспечивают сброс жидкости в обрыв в горной местности. Однако расследование продолжается.

Комиссией в настоящее время все возможные факторы детально изучаются. По итогам расследования о результатах работы комиссии будет предоставлена соответствующая информация.

На сегодня угрозы схода повторной оплывины нет. По оценкам специалистов, 8 февраля свыше 3000 куб.м. оплывины сошло. Дополнительно 300-400 куб.м. свободной массы наверху имеется, которая силами специалистов подвергается очистке и параллельному безопасному спуску.

Напомним, 8 февраля в 02-20 часов поступила информация о том, что в микрорайоне «Тау-Самал» Медеуского района, по улице Олимпийская, сошла оплывина. Был разрушен жилой дом, под завалами которого обнаружены тела мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и юношей-близнецов 2007 г.р.