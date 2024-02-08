Оплывина сошла на частные дома в горах Алматы

Происшествия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Спасатели ищут людей, попавших под оплывину

Фото: пресс-служба МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало оперативную информацию по оплывине, сошедшей на частные дома в Алматы, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, сегодня, 8 февраля, в 02:20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал предварительно из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина объемом 3200 куб.м.

- По прибытии на место вызова установлено, что в результате оплывины повреждены два дома. Согласно предварительно информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей. На месте происшествия находится руководство ДЧС. Спасатели РОСО МЧС производят обследование, - сообщили в МЧС.

На месте происшествия задействованы силы и средства ГУ «Казселезащита», «Служба спасения 109» города Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда, ДЧС Алматы, воинской части 28237 МЧС, бригады скорой медицинской помощи, акимата Медеуского района в количестве свыше 160 человек и 30 единиц техники.

Жители близлежащих домов эвакуированы. Они размещены в школе №47. Им предоставили ночлег, теплый чай и другую необходимую помощь. Спустя несколько часов после размещения в пункте сбора жители по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам.

Бригада медиков продолжает дежурить. На месте работает психологическая группа ДЧС. Поиски возможных пострадавших продолжаются.

Работы усложнены близким расположением домов, невозможностью использования техники, отметили в МЧС.

Согласно анализа обстановки, из-за выпадения значительного количества осадков, в среднегорной и высокогорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор лавиноопасно.

Оплывина - это полоса маломощного слоя почвы, глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния, пояснили в министерстве.

#Алматы #дом #спасатели #МЧС #оплывина

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