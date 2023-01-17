Нескучные инструкции

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Галина Вологодская

В Восточном Казахстане чеэсники с помощью мультика рассказали детям о правилах безопасности зимой.

Это уже третий ролик, где путем компьютерной анимации сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям рассказывают детям о возможных опасностях и неприятностях. В первых двух сериях речь шла о пожарной безопасности и правилах поведения на воде, новый выпуск посвящен зиме. Главные герои Тентек и Айя попадают в ситуации, когда к беде могут привести экстремальное катание с горки, опасная игра в снежки, выход на лед в непроверенном месте и так далее. К счастью, дети вовремя получают важные советы и рекомендации.

– Ребятишки не любят скучные лекции и нравоучения, – пояснил заместитель начальника департамента Арман Токанов. – Поэтому возникла идея познакомить с правилами через рисованных героев, на доступном языке. Она отлично прижилась.

Авторами сценария и текста стали специалисты ДЧС ВКО, озвучили ролик учащиеся школы в Усть-Каменогорске.

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