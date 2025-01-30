Несоответствие нормам выявил санитарно-эпидемиологический мониторинг объектов водоснабжения ЗКО

Как отметили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, мониторинг проводится для получения достоверной информации о воздействии окружающей среды на здоровье населения, а также для оценки эффективности соответствующих мероприятий. Пробы воды, почвы, атмосферного воздуха берутся не реже одного раза в квартал.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В области имеются 469 конт­рольных точек по водоснабжению. За прошлый год на санитарно-химические показатели взято 4 137 проб. Из них не соответствующими нормам признано 257 проб, отобранных на объек­тах девяти районов региона.

На микробиологические показатели всего по области исследовано 4 337 проб, из них 135 показали превышение норм. Несоответствия выявлены во всех районах области, кроме Бокейординского.

По водоснабжению сел, где нет водопровода, ситуация критичнее. По санитарно-химическим показателям не соответствуют 45 из 360 проб в шести районах. Несоответствия по санитарно-микробиологическим выявлены в семи районах, превышение допустимых норм специалисты установили в 41 из 425 проб.

– По тем объектам, где выявлено превышение и несоответствие, направлены письма о необходимости проведения очистки, промывки и дезинфекции сис­тем водоснабжения. Эта работа хозяйствующими субъектами проведена, – доложила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульдана Кереева.

Специалисты территориальных управлений также ведут мониторинг атмосферного воздуха. На территории области на контроле находятся 155 объектов, осуществляющих организованную эмиссию отходящих газов. При этом из взятых здесь проб не соответствовали гигиеническим нормативам 63 по таким показателям, как пыль, сажа, оксид углерода, сероводород.

Как отметили в уполномоченном ведомстве, в случаях ухудшения показателей состояния объектов окружающей среды или превышения заболеваемос­ти результаты санитарно-эпидемиологического мониторинга выносятся на рассмотрение заинтересованных госорганов для принятия соответствующих решений.