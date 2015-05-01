Несуществующих интервьюеров Политика 445 Шынар Оспанова





"В Комитете подведены итоги контрольно-аналитического мероприятия эффективности использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию государственной политики по ведению общенациональной статистики и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.ьОтмечено, что уполномоченными органами при использовании средств республиканского бюджета, выделенных на удовлетворение потребностей общества в достоверной статистической информации, а также обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения допущен ряд нарушений и недостатков", - сообщили в пресс-службе.



Так счетным комитетом установлены расхождения информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики и Министерства финансов о количестве бездействующих и временно приостановивших деятельность предприятий. Департаментом статистики Атырауской области за недостоверные статистические обследования интервьюерам выплачено 6,2 млн. тенге. Правовой статус, предельная численность, размер оплаты труда и ответственность интервьюеров за качество и достоверность статистических наблюдений законодательно не регламентированы.



Департаментами статистики Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областей проведены строительно-монтажные работы на общую сумму 22,9 млн. тенге без уведомления уполномоченного органа, не соответствующие утвержденной проектно-сметной документации – на 20,5 млн. тенге, без авторского надзора – на 7,0 млн. тенге.



Выявлено снижение ряда показателей по отдельным сегментам деятельности организаций санитарно-эпидемиологического контроля. В 2014 году зарегистрировано 20 случаев массовых заболеваний пищевого происхождения, что в 2,5 раза больше показателя 2013 года.

Стоимость лабораторных исследований, указанная в договорах, заключенных Комитетом по защите прав потребителей с центрами санитарно-эпидемиологической экспертизы, не соответствует тарифам, определенным в автоматизированной информационной системе «Тарификатор услуг».

Общая сумма выявленных Счетным комитетом нарушений бюджетного и иного законодательства составила 53,7 млрд. тенге, неэффективно использовано 1,3 млрд. тенге. Нарушения ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности составили на общую сумму 696,6 млн. тенге.



По итогам заседания Правительству Республики Казахстан рекомендовано внести изменения в бюджетное законодательство по вопросам определения правового статуса интервьюеров для проведения статистических обследований, нормативов предельной их численности и размеров оплаты оказываемых услуг.



Министерству национальной экономики поручено принять меры по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способствующих им, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.

Отдельные материалы контроля будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.





