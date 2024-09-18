Нейросеть набрала 120 баллов в тесте на IQ

В мире , Технологии
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Она умеет рассуждать на уровне человека с докторской степенью и планировать свои действия

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Новая версия нейросети ChatGPT набрала 120 баллов в тесте на IQ, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Модель правильно ответила на 25 из 35 вопросов, сообщают в американской компании OpenAI. Чат-бот значительно обошёл как конкурентов, так и большинство людей.

Кроме того, он смог в 5 раз лучше решить математические задачи, чем его предшественник.

Представители компании отмечают, что вопросы были новыми и сложными, поэтому нейросеть не имела доступа к ответам и не могла их предугадать.

Новую языковую модель представили 12 сентября. Она умеет рассуждать на уровне человека с докторской степенью и планировать свои действия.

Система также выдаёт более качественные и точные ответы. При этом она пока не способна работать с изображениями.

 

#ChatGPT #тест #нейросет #IQ

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