Нейросеть набрала 120 баллов в тесте на IQ

Она умеет рассуждать на уровне человека с докторской степенью и планировать свои действия

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Новая версия нейросети ChatGPT набрала 120 баллов в тесте на IQ, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Модель правильно ответила на 25 из 35 вопросов, сообщают в американской компании OpenAI. Чат-бот значительно обошёл как конкурентов, так и большинство людей.

Кроме того, он смог в 5 раз лучше решить математические задачи, чем его предшественник.

Представители компании отмечают, что вопросы были новыми и сложными, поэтому нейросеть не имела доступа к ответам и не могла их предугадать.

Новую языковую модель представили 12 сентября. Она умеет рассуждать на уровне человека с докторской степенью и планировать свои действия.

Система также выдаёт более качественные и точные ответы. При этом она пока не способна работать с изображениями.