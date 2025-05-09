Незабываемые огненные годы

Свежий выпуск
1
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанском областном музее изобразительных искусств сос­тоялось открытие выставки «Ұмытылмас отты жылдар», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

фото музея искусств СКО

Выставка объединила работы из фондов музея и произведения современных художников города, передающих драму и величие событий 1941–1945 годов в красках и формах.

В экспозиции – живописные и скульптурные произведения, наполненные историческим содержанием и глубокими эмоциями. Зрители увидели знаковые полотна – «Годы боевые» Айтымбая Молдабекова, «Когда нет огня» Абельдена Сапугова, «Партизанка Лариса» Виктора Цветкова, а также скульптуры «Мать» Ескена Сергебаева и «Военная весна» Мусы Сеисова. Эти произведения хранятся в фондах музея и редко демонстрируются широкой публике, что делает выс­тавку особенно ценной.

Внимание зрителей привлек­ла вторая часть экспозиции, в которой представлены работы десяти современных художников. Среди них – Галия Абенова, Марат Кожахметов, Анатолий Тюрин и другие. В работах звучат ноты личной боли, утрат, мужества и ликующей Победы. Современные авторы представили произведения, выполненные в разных техниках.

– Через искусство мы стараемся говорить с молодыми людьми о войне так, чтобы они почувствовали: это часть их истории, это боль и слава их страны, – отметила художница Галия Абенова.

#СКО #выставка #музей #День Победы #ВОВ

Популярное

Все
Книгу фронтовых писем представили в Астане
В столице горит рынок «Шапагат»
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
Конклав не избрал нового папу в первом туре
КНБ сделал заявление о фейке в соцсетях
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Более 400 спортсменов из разных стран приедут в Астану на Grand Slam по дзюдо
Какие выплаты получат ветераны ВОВ и тыловики к 9 мая в Актюбинской области
Полицейский вытащил детей из задымленного дома в области Жетысу
Нацбанк обновил дизайн мерных золотых слитков
«Тау ішінде»: Димаш объявил дату выхода нового клипа
Казахстан примет крупный международный турнир по велоспорту
На границе Индии и Пакистана продолжается стрельба
В области Жетысу примут в первые классы более 12 тысяч детей
Из столицы запустили дополнительные поезда в южном направлении
Более 500 дронов задействуют в уникальном световом шоу в Алматы
Президент возложил цветы к монументу «Отан Ана»
Столичные пауэрлифтеры присоединились к акции «Таза Қазақстан»
За лучшие результаты – в Дубай
Полководец. Писатель. Патриот
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Глава государства поздравил премьер-министра Канады
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
Кто в ответе за персональные данные граждан?
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
Маленький герой большой воды
Память о подвиге вечно храним
Олжас Бектенов поздравил с Днем единства народа Казахстана
Актау станет международным курортом
Поэты Карагандинской области презентовали в Астане альманах «Летят по небу журавли Победы»
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
От редакций – к читателям
Мир и согласие – самая высокая награда
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно

Читайте также

Новеллы ужесточают ответственность
Упрощено применение процедуры банкротства
Спектр важнейших услуг
Реформы – ответ на запросы общества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]