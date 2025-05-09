Выставка объединила работы из фондов музея и произведения современных художников города, передающих драму и величие событий 1941–1945 годов в красках и формах.

В экспозиции – живописные и скульптурные произведения, наполненные историческим содержанием и глубокими эмоциями. Зрители увидели знаковые полотна – «Годы боевые» Айтымбая Молдабекова, «Когда нет огня» Абельдена Сапугова, «Партизанка Лариса» Виктора Цветкова, а также скульптуры «Мать» Ескена Сергебаева и «Военная весна» Мусы Сеисова. Эти произведения хранятся в фондах музея и редко демонстрируются широкой публике, что делает выс­тавку особенно ценной.

Внимание зрителей привлек­ла вторая часть экспозиции, в которой представлены работы десяти современных художников. Среди них – Галия Абенова, Марат Кожахметов, Анатолий Тюрин и другие. В работах звучат ноты личной боли, утрат, мужества и ликующей Победы. Современные авторы представили произведения, выполненные в разных техниках.

– Через искусство мы стараемся говорить с молодыми людьми о войне так, чтобы они почувствовали: это часть их истории, это боль и слава их страны, – отметила художница Галия Абенова.