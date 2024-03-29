Незаконно приобретенные активы на сумму свыше 85 млрд тенге вернут Казахстану – Кабмин

Правительство
913
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Среди них - жилые и административные здания в Казахстане и за рубежом, денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия, земельные участки, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам возврата активов под председательством премьера-министра республики Олжаса Бектенова.

По итогам заседания комиссией принят ряд решения.

«Одобрен ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 85 млрд тенге. Среди возвращаемых государству активов жилые и административные здания в Казахстане и за рубежом, денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия, более 10 тыс. гектаров земли», - говорится в сообщении.

Кроме того, одобрено внесение в суд иска об обращении в доход государства в качестве актива необъяснимого происхождения предприятия стоимостью более 10 млрд тенге, ранее незаконно перешедшего от государства под контроль одного из субъектов закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

По решению комиссии реестр субъектов закона дополнен двумя новыми лицами, в отношении которых комитетом по возврату активов генеральной прокуратуры будут проведены соответствующие мероприятия.

«По поручению главы государства работа по возврату незаконно приобретенных активов будет активизирована. При этом недопустимо давление на бизнес. Все возвращенные государству активы будут направлены на социально полезные цели», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Работа комиссии продолжается.

#коррупция #возврат активов #Олжас Бектенов

Популярное

Все
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Miami Open: определились финалисты у мужчин
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Гвардейцы из Актау оказали первую помощь женщине
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Казахстанцы несут цветы к посольству России
Теракт в России: Путин поблагодарил Токаева за поддержку
Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе против терроризма
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Казахстан заинтересован в сотрудничестве по вопросам развития семеноводства
Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак
Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Как прошла масштабная уборка в Астане
Токаев проведет совещание в связи с терактом в России
Из-за повышения уровня углекислого газа эвакуированы 70 горняков на шахте Qarmet
Коклюш: сохраняется неблагоприятная эпидситуация
Спасательная операция в Crocus City Hall завершена
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Казахские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Ближнем Востоке
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник

Читайте также

Правительство готово выступать надежным партнером инвестора…
Олжас Бектенов: Сейчас главное – спасение людей и минимизац…
Бектенов: Наши заводы сами могут производить все нужные про…
«В зоне особого внимания»: Олжас Бектенов ознакомился с ход…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]