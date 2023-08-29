Незаконно проданную ферму вернули государству в Жамбылской области

В Жамбылской области государству возвратили молочно-товарную ферму, проданную с нарушениями правил приватизации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Прокуратура Меркенского района выявила, что отдел райакимата незаконно продал по низкой цене государственный объект.

В 2015 году апелляционная судебная коллегия Жамбылской области взыскала с частного товарищества в пользу государства 52,4 млн тенге за нарушение экологического законодательства. На сумму задолженности ТОО передало государству молочно-товарную ферму (МТФ) площадью 17,68 га оценочной стоимостью 28,2 млн тенге, а также административное здание за 27,4 млн тенге.

Постановлением акима Меркенского района в 2016 году МТФ разделили на 2 части. Это 8,33 га, куда входит база, и 9,35 га с тремя базами, двумя складами, восемью домами и водонапорной башней.

Имущество на 9,35 га было выставлено на продажу.

На аукционе, проходившем в 2017 году в формате по повышению цены, победителем стал С. с ценовым предложением 44,4 млн тенге. По неизвестным причинам он отказался подписать протокол и не получил имущество. А по правилам аукциона, если победитель не подписал протокол, объект приватизации вновь выставляется на торги способом повышения цены.

Однако отдел финансов акимата Меркенского района на следующем аукционе в октябре 2017 года применил метод снижения цены и незаконно продал ферму М. за 7,2 млн тенге.

В 2023 году на основании акта надзора прокуратуры акимат Меркенского района подал в районный суд исковое заявление о признании договора незаконным и возвращении имущества.

Вступившим в законную силу судебным решением иск удовлетворен, ферму вернули государству.

Ранее в Костанайской области государству вернули общежитие стоимостью 542 млн тенге, приватизированное по заниженной цене.