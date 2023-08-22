Гособъект за полмиллиарда тенге "подешевел" в 18 раз при приватизации в Лисаковске

Коммунальное имущество приватизировали по заниженной стоимости в городе Лисаковске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Костанайской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Костанайской области

В 2018 году акимат Лисаковска передал за 29 млн тенге предприятие в частные руки с правом доверительного управления и последующего выкупа.

Надзорный орган города провел повторную оценку этого объекта и выявил, что его рыночная стоимость в 2018 году была 542 млн тенге.

«По иску прокурора договор между отделом финансов акимата города Лисаковска и частным лицом признан недействительным. Объект коммунальной собственности на сумму 542 млн тенге возвращен государству. Решение суда вступило в законную силу», – подытожили в ведомстве.