Соцвыплаты незаконно удерживали у ряда работников в СКО

Данные о нарушениях предоставили в прокуратуре региона, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Надзорный орган выявил грубейшие нарушения, выразившиеся в необоснованном удержании социальных выплат из заработной платы работников.

Так, должностными лицами Тайыншинского центра социального обслуживания вопреки требованиям статьи 115 Трудового кодекса у 20 работников в счет погашения стимулирующих надбавок удержана заработная плата на сумму 2 миллиона тенге.

Такие же нарушения прав работников выявлены в Центре подготовки олимпийского резерва, Детско-юношеской спортивной школе района М.Жумабаева и Управлении здравоохранения акимата области.

«По акту прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, незаконно удержанные суммы возвращены. В результате принятых мер удалось защитить права 23 работников. Всего с начала текущего года надзорным органом защищены конституционные права 2 462 работников», – проинформировали в областной прокуратуре.

Там же добавили, что вопрос соблюдения трудового законодательства находится на особом контроле прокуратуры области.