Незаконное электронное казино в Астане заработало почти 40 млрд тенге

Учредителя незаконного игорного бизнеса осудили в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам столицы.

Фото: astana.sud.kz

Как следует из материалов дела, Х. и другие для организации незаконного игорного бизнеса создали ТОО «Стар Бет» под видом букмекерской конторы. В результате им удалось получить незаконный доход более чем в 39 млрд тенге.

«Подсудимый – учредитель товарищества, деятельность которого направлена на организацию электронного казино, в арендованных помещениях игорных заведений BingoBoom, заключал договоры, а также регулярно информировал о ходе и результатах преступной деятельности руководителей ТОО – Т., Б. и М.», – детализировали в суде.

Вина подсудимого доказана заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и приговором суда от 30 ноября 2020 года, которым другие участники преступной группы осуждены по пункту 2 части 3 уголовной статьи 307 (организация незаконного игорного бизнеса, совершенного с извлечением дохода в особо крупном размере).

17 мая этого года Х. также признан виновным по аналогичной статье и осужден к 4 годам 8 месяцам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.