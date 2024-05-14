Незаконную застройку в Шымкенте выявила партия «Amanat»

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Александр Бри

В нарушение норм законодательства в городе возводится ЖК и застраивается городской парк

фото из архива "КП"

Комиссия «Жер аманаты» партии «Amanat» провела проверку в Шымкенте, в результате которой выяснилось, что большую часть городского парка «Кең баба» передали в частные руки незаконно, а жилой комплекс «Ұлы дала» возводится в нарушение норм Земельного кодекса. Об этом заявил заместитель председателя комиссии, депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек.

Парк «Кең баба» заложили еще в 1901 году. Здесь были высажены деревья ценных пород, в основном дубы. Сейчас он стал пространством для развлекательного бизнеса. При этом из 3,5 га его площади 2,6 га используются в нарушение закона.

В соответствии с решением суда эта земля должна быть возвращена в собственность государства. Как отметил Бакытжан Базарбек, теперь впереди этап апелляции. Отдельно депутат остановился на гостиничном комплексе с рестораном, который был незаконно построен на территории парка.

– Еще в 2009 году постановлением акимата Шымкента участок в 0,5664 гектара передали во временное землепользование, а год спустя эту землю оформили в частную собственность. Хотя, согласно Земельному кодексу, земли общего пользования нельзя приватизировать. Теперь на этом участке пятиэтажный ресторан. Департамент по управлению земельными ресурсами города Шымкента направил исковое заявление о признании постановления акимата незаконным, оно удовлетворено судом первой инстанции, – сказал депутат.

Другой объект, попавший в фокус внимания комиссии, – много­квартирный жилой комплекс «Ұлы дала», возводимый рядом с городским акиматом. По информации аманатовцев, землю для строительства компания получила без аукционов и без конкурсов, отмечается в сообщении пресс-службы «Amanat».

Комиссия «Жер аманаты» выяс­нила, что в 2022 году постановлением городского акимата участок в 2,2 га был передан во временное землепользование на 5 лет АО «Социально-предпринимательская корпорация «Shymkent». Далее СПК этот участок у акимата купила, а после перепродала частной строительной компании.

– Местные исполнительные органы незаконно выдают земельные участки через СПК, оформляя это как инвестиционные проекты, – отметил Бакытжан Базарбек. – Но к ним относятся новые производства, а возведение жилого комплекса не попадает под определение инвестпроекта. Это нарушение 48-й статьи Земельного кодекса. Уже есть решение суда о прекращении строительства, которое вступило в законную силу. Но объект продолжают возводить, квартиры находятся в свободной продаже. Вероятно, у местных властей нет сил, чтобы исполнить решение суда.

Комиссия не первый раз проводит проверки в Шымкенте. В целом за прошлый год благодаря работе «Жер аманаты» там в государственную собственность было возвращено 603 га земель сельскохозяйственного назначения в жилом массиве Кокбулак. Кроме того, два земельных участка в черте города общей площадью 1,33 га также были возвращены в госсобственность.

Напомним, всего за последние два года в целом по стране в государственную собственность возвращено порядка 10,3 млн га земель. Из них почти 3 млн га распределены среди населения.

Ранее по инициативе республиканской комиссии «Жер аманаты» был разработан геосервис jerkarta.gharysh.kz, отражающий дефицит пастбищных угодий для каждого сельского населенного пункта и перечень уже возвращенных в госсобственность земельных участков.

#Шымкент #строительство #AMANAT #партия #ЖК

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