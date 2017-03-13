Незрячие алматинцы впервые напишут Тотальный диктант
Незрячие и слабовидящие алматинцы смогут принять участие в международной образовательной акции "Тотальный диктант", которая в этом году состоится 8 апреля, сообщает Kazpravda.kz.
По информации организаторов Тотального диктанта в Алматы, специальная площадка для людей с ограниченными возможностями будет организована на базе Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан по адресу: улица Богенбай батыра, дом 214, угол реки Есентай.
Организаторы акции отмечают, что Алматы стал первым зарубежным городом за 13 лет проведения Тотального диктанта, в котором была организована площадка для незрячих и слабовидящих граждан.
Часть участников будет писать текст рельефно-точечным шрифтом, набивая его на специальной брайлевской бумаге грифелем, а часть сможет воспользоваться пишущей машинкой либо компьютером.
После окончания диктанта эксперты переведут брайлевские тексты в плоскопечатные, таким образом, перекодировав их в кириллицу и приведя в единый вид с остальными работами. После этого тексты незрячих людей отправят в единый алматинский штаб проверки – университет "Туран".
"Привлечение незрячих и слабовидящих граждан к акции будет способствовать их интеграции и сопричастности со всеми, кто напишет диктант 8 апреля по всему миру. Мы хотим привлечь внимание к проблеме издания книг с рельефно-точечным шрифтом для незрячих в Казахстане на государственном и русском языках", – сказал городской координатор акции в Алматы Данияр Бексултан.
Тотальный диктант для незрячих и слабовидящих также пройдет в Челябинске, Иркутске, Новосибирске и Санкт-Петербурге.