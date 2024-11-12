Ни проехать ни пройти

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В регионе первый же «привет» от наступающей зимы принес водителям головную боль

фото акимата района Алтай

В минувшие выходные в связи со снегопадом и гололедом были введены ограничения на горных дорогах Риддера, Алтая, Самарского и Шемонаихинского районов. Несмотря на это, на перевалах Умыш, Осиновском и других участках возникли пробки из буксующих автомобилей. Огромная пробка скопилась на въезде в Риддер в районе Тишинского рудника. Дорожные службы пытались вести подсыпку на скользком участке, а полицейские в целях безопасности пропускали по несколько машин.

Утром в понедельник риддерцы столкнулись с дорожным коллапсом. Город буквально завалило снегом, спуски и подъемы оказались не прочищены и не подсыпаны. Общественный транспорт встал. Соцсети заполнили фото и видео с бредущими по колено в снегу детьми и взрослыми.

– Беспечность едва не стоила жизни 70-летнему жителю Усть-Каменогорска, – дополнительно рассказала пресс-секретарь областного департамента по чрезвычайным ситуациям Марина Лискова. – Мужчина оставил свой автомобиль на трассе, а сам отправился в горную местность за шиповником. Спустя несколько часов он понял, что не может сориентироваться в метели, и вызвал спасателей.

Поисковая группа с кинологическим расчетом обнаружила человека, когда у него совсем кончились силы и он замерзал. Заготовителя передали бригаде скорой помощи. Чеэсники в очередной раз обратились к населению с просьбой внимательно относиться к погодным оповещениям и не рисковать понапрасну, отправляясь в ненастье за пределы населенных пунктов.

#погода #ВКО #зима #снегопад

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