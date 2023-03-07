Ни связи, ни Интернета

Доступ к Всемирной паутине сегодня отсутствует у жителей 177 населенных пунктов области, что уж говорить о зонах отдыха и прочих отдаленных местах, популярных у туристов. Не только Интернет, но даже телефонный звонок зачастую в этих краях сделать невозможно!

В общей сложности в регионе насчитывается 831 населенный пункт, из них в 62 нет сигнала мобильной связи. И это в век цифровизации!

Аким области Дархан Сатыбалды раскритиковал чиновников за такую ситуацию и поручил ускорить меры, направленные на обеспечение населения Интернетом.

– Согласно нацпроекту по цифровизации, в прошлом году в городе Туркестане планировалось довести количество камер видеонаблюдения до 3 127, – отметил Дархан Сатыбалды. – План не реализован. В сельских районах плохое качество связи и Интернета. В каждом районе в ходе моего посещения жители поднимают данный вопрос. Я их понимаю. Это сказывается на жизни сельчан, включая получение государственных услуг онлайн, создает трудности при дистанционном обучении школьников.

Аким области поручил акимам районов и городов совместно с ответственными управлениями провести анализ положения дел в сфере цифровизации и оперативно принять меры. В том числе это касается систематизации подготовки специалистов в области ІТ, которые должны быть не только в областном центре, но и в каждом районе. По словам главы региона, необходимо провести экспертизу ІТ-направления в университетах и в целом кардинально модернизировать сферу цифровизации.

В ближайшее время в Туркестанской области намечено охватить волоконно-оптическими линиями связи 389 населенных пунктов. Уже подсчитано, что это позволит обеспечить устойчивым сигналом проживающих в них людей, а также 758 государственных учреждений.

Кроме того, 4 740 км дорог будут охвачены технологией 4G. Отдельным пунктом стоит обеспечение мобильным широкополосным Интернетом туристских зон. Его отсутствие сказывается на количестве туристов и напрямую задевает вопросы безопаснос­ти и своевременного оказания помощи в случае возникновения такой необходимости.

Областное управление цифровизации разрабатывает специальную программу в рамках национального проекта «Доступный Интернет».

По информации руководителя управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Асета Абдрахманова, национальный проект разрабатывается в соответствии с поручением Главы государства. Все необходимые процедуры будут закончены в этом году, и с 2024-го Сеть нач­нет работать.

В рамках данного проекта предусмотрен охват туристичес­ких зон в Толебийском районе в окрестностях таких местностей, как Сайрамсу, Карасу и Бургулюк. В Тюлькубасском районе устойчивый сигнал обещают в ущельях Машат, Кокбулак и Угам.

Сегодня в области насчитывается 437 населенных пунктов, поддерживающих стандарт 3G. До 2029 года все базовые станции сотовой связи и Интернета пройдут модернизацию.