​Ничего святого!

За несколько дней в управление внутренних дел Усть-Каменогорска поступил ряд заявлений о воровстве на городских кладбищах. Преступники по ночам собирали металлические цепи, оградки, кресты. Разрезали их на части и сдавали в пункты приема металлолома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое мужчин 24 и 29 лет. Ущерб составил 500 тыс. тенге. Также к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность привлечены владельцы пункта приема лома.

– Сейчас устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территории Усть-Каменогорска, – отметили в департаменте. – Ворам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.