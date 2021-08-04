Ничем не могу помочь, господа животные

– Городской акимат защитников животных поддержал, начался процесс выделения земельного участка для строительства. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В 2019-м процесс не двигался с мертвой точки, потому что участок земли, который должны были выставить на конкурс, находился в юрисдикции областного акимата, и руководство области не очень хотело передавать 2 гектара земли под организацию центра. Не был готов делить территорию в 14 гектаров с бездомными животными и руководитель управления спорта, так как на этой территории должны возводить ипподром и конюшни. В 2020 году власть поменялась, и был запущен процесс, в результате которого землю городу все-таки передали. Далее встал вопрос, как ее передавать общественникам, которые не могут себе позволить покупку земли. Под механизмы государственно-частного партнерства проект не попадал, а в доверительное управление пустой земельный участок передать по закону нельзя, – говорит Кирилл Осин.
В местном исполнительном органе решили, что акимат передаст земельный участок в доверительное управление с правом выкупа.
– Последняя информация была в мае текущего года. Тогда был разговор о том, что городской акимат идет к завершению подготовки всех документов и в июне-июле должны были объявить конкурс. Но уже закончился июль, а он до сих пор не объявлен, – продолжает директор НПУ.
В отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Актау нам сообщили, что до сентября конкурс объявят, очередную задержку объяснили юридическими проблемами при регистрации земельного надела.
– Чтобы объявить конкурс, нам нужно зарегистрировать объект в органах юстиции. Земельный участок с имеющимися строениями условно разделен для двух целей: развития конного спорта и Центра для содержания бездомных животных, и технический паспорт должен быть зарегистрирован на оба объекта. К делу пришлось подключить представителей облспорта. Когда документ уже был готов, выяснилось, что необходимо внести изменения в акт приема-передачи в части присвоения участкам новых кадастровых номеров, сейчас эта процедура завершается. До сентября мы конкурс объявим.
Победитель должен будет использовать его согласно целевому назначению, то есть только под приют для животных, – сообщил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Актау Тилеген Едигеев.
А пока продолжаются бюрократические проволочки нынешний питомник, где работники благотворительного фонда «Шанс» пытаются более-менее достойно содержать бездомных животных, буквально трещит по швам. Беспризорных животных, как говорит представитель фонда Ольга Бахтеева, становится все больше. Причина – заметно усилившаяся безответственность людей, которые все чаще выгоняют питомцев на улицу. Причем в числе бесхозных животных нередко оказываются породистые собаки и кошки.
Проект организации эколого-образовательного центра помощи для спасения диких и бездомных животных, который предложили представители фонда «Шанс» и НПУ «ЭкоМангистау», подразумевает, что прежде всего четвероногие приемыши будут содержаться в надлежащих санитарных условиях. Идея создания центра направлена и на поиск хозяев. Да и само существование центра позволит обеспечить комплексный подход к решению проблемы бездомных четвероногих, в том числе и за счет стерилизации. Согласно плану проекта, в ЭОЦ будут организованы ветеринарный блок со стационаром, вольеры для беспризорников, загоны для диких и сельскохозяйственных животных, попавших в беду. Со временем планируются птичий двор, гончарная и столярная мастерская для детей, детская ферма с огородами и теплицами и многое другое.
– Сейчас есть несколько строительных организаций, готовых помочь стройматериалами и рабочими руками. Проект не коммерческий, а социальный, но там будут и коммерческие услуги, все средства от которых будут направлены на содержание центра – расходы на коммунальные услуги и корма. Со временем центр должен будет выйти на самофинансирование – общественники и зоозащитники не могут все время сидеть на шее горожан, – говорит Кирилл Осин. Непробиваемая стена
Вопрос необходимости возведения цивилизованного центра для животных – не единственный, что волнует зоозащитников Мангистау.
– Параллельно двигается и вопрос о необходимости совершенствования Правил содержания и выгула домашних животных. В апреле 2019 года подготовленную редакцию правил мы озвучили на общественных слушаниях, где прошли обсуждения и с кинологами, и ветеринарами, и другими заинтересованными сторонами. Все рекомендации были учтены, документ был направлен в отдел ветеринарии и сельского хозяйства акимата города Актау, потом последовала кропотливая кабинетная работа с чиновниками – отрабатывались правовые стороны вопросов. В 2020 году процесс их принятия затянулся из-за пандемии, к тому же в это время был упразднен Актауский городской отдел ветеринарии и сельского хозяйства, и все вопросы, находившиеся в его компетенции, были переданы в областное управление ветеринарии, – рассказывает Кирилл Осин.
А потом оказалось, что в мае текущего года должна была состояться сессия областного маслихата, и на нее вынесли версию правил, которую подготовили в управлении ветеринарии Мангистауской области, и мало того, что не согласовали ее с общественниками, но и вообще нигде не обсуждали.
– Узнали мы об этом поздно, так как не было публичного обсуждения. Но тем не менее успели направить свои предложения до начала сессии. Итоговая редакция в целом отражала позицию зоозащитников, но ключевые моменты из правил выпали. А это пункты, которые несут общие блага для всех.
Обидно, было потрачено столько нервов и сил,– сетует зоозащитник. Потеряли важное
В частности, из новых правил выпал важный вопрос регулирования численности животных, не содержащихся человеком, но обитающих на территории населенных пунктов. Он, по мнению общественников, должен проводиться методами биостерилизации или биологическими методами, а при невозможности их использования – методами эвтаназии.
Кирилл Осин и Ольга Бахтеева считают: чиновникам выгодно, чтобы методом борьбы с бездомными животными были отлов и уничтожение. Чем больше собак — тем больше денег на их уничтожение. Жители Мангистау хорошо помнят, как в ряде случаев уничтожение производилось среди бела дня в живодерской форме, да еще и на глазах детей. Кирилл Осин отмечает, что непонятно и то, куда девают тушки отстреленных животных, так как скотомогильника в том же Актау нет. В феврале текущего года за открытые ямы с гниющими трупами собак в Тупкараганском районе выговор получил специалист сельской администрации.
– Отследить, какое количество животных было по факту выловлено и уничтожено, сложно. Деньги списываются на какое-то энное количество животных, которое невозможно подтвердить. В одном из отчетов, помню, проходило, что у нас отловлено порядка 10 тысяч собак и кошек. Зоозащитники говорят, что это нереальная цифра, ведь это армия животных. Если же животных чипировать и стерилизовать, то это будет отражаться в документах учета ветеринаров, а чип отслеживается программой, поэтому приписки будет сделать значительно сложнее, – говорит Кирилл Осин.
Получается, что нынешние попытки зоозащитников, собирающих средства «с миру по нитке», в том числе и на благотворительных ярмарках, стерилизовать животных не имеют смысла – ведь бездомных животных все равно уничтожают.
Мы спросили в городском акимате Актау: во сколько обходится бюджету отлов и уничтожение одной собаки или кошки? Но нам на этот вопрос, к сожалению, не ответили. В областном управлении ветеринарии сообщили, что за 6 месяцев текущего года в регионе уничтожили 5 917 собак и 822 кошек, но объем потраченных средств на процедуру также не указали, ссылаясь на то, что отдельно на отстрел средства не выделяются, а поступают сразу на все работы ветеринарных станций. Сколько денег получает одна станция, нам также не сообщили.
Также в правила не был внесен очень важный пункт – о недопущении загрязнения мест общего пользования многоквартирных жилых домов, детских площадок, дорог и мест отдыха продуктами жизнедеятельности собак и кошек.
– Выгуливают домашних животных где захотят, а убирают за питомцами единицы. По этому пункту даже систему штрафов можно было бы предусмотреть – это и дисциплинирует, и могло бы стать источником пополнения бюджета, – предлагает директор «ЭкоМангистау».
Большой проблемой является и то, что новые правила, увы, не запрещают организовывать в многоквартирных жилых домах приюты и временные передержки для животных.
– Есть прецеденты, когда представители акимата просят помочь зоозащитников решить проблему с гражданами, содержащими в многоквартирных домах по 20 кошек, и моча животных пропитывает все бетонные перекрытия с верхнего до нижнего этажей. Никакой правовой управы в данной ситуации у властей нет, поэтому нас просят договориться и забрать животных. В одном из случаев женщина в ответ грозилась включить газ в квартире и подорвать весь дом. Ну почему тогда не вносят в городские правила наше предложение о запрете приютов в домах? – вопрошает Кирилл Осин.
Также в правила не попали пункты о запрете содержания собак и кошек с целью дальнейшего использования их шкур и мяса для реализации, переработки и потребления и недопущении жестокого обращения с животными. По словам Кирилла Осина, на их запрос в маслихат о необходимости внесения данных пунктов в правила сообщили, что не возражают, чтобы организация участвовала в их редакции к следующей сессии, но чтобы включить свои дополнения, эти пункты сначала нужно обсудить на общественном совете Мангистауской области. Директор недоумевает: а разве нынешнюю редакцию правил в исполнении управления ветеринарии на общественном совете обсуждали?
Чтобы понять логику чиновников, мы обратились в управление ветеринарии по Мангистауской области. И столкнулись с классической для системы ситуацией: нас встретил вновь назначенный руководитель ведомства Исагали Кушкинбаев, сообщивший, что работа с текстом правил является ответственностью его предшественника Шамгали Хамиева.
– Начальник управления сейчас уволился. Это он подписывал в свое время обозначенный проект правил, – рассказывает руководитель отдела ветеринарно-санитарной безопасности управления ветеринарии Мангистауской области Нурсултан Дуйсебек. – Мы думаем, что нынешний вариант правил не лучший – они выходят со многими недостатками. Но поймите – есть процедуры. Если оснований нет для какого-либо пункта, его не регистрируют. Мы предлагали, например, не позволять содержать в квартирах больше трех кошек. Прокурор сразу опротестовал, в юстиции сказали, что для этого нет основания – соответствующего закона. Нам сказали, что в данном пункте должно быть не «запретить», а «рекомендовать». Они говорят, что правила должны быть простыми и понятными, такой уж принцип.
Нурсултан Дуйсебек подчеркивает: на вооружении общества и местных исполнительных органов нет закона об ответственном обращении с животными, он только разрабатывается.
– Законопроект будет предложен в Парламент, в нем есть много пунктов, которые послужат основанием для изменений. Без него мы хорошие правила не напишем. Пока вопрос, который вы поднимаете, нерегулируемый, – подытожил чиновник.