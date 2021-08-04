Ничем не могу помочь, господа животные

– Городской акимат защитников животных поддержал, начался процесс выделения земельного участка для строительства. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В 2019-м процесс не двигался с мертвой точки, потому что участок земли, который должны были выставить на конкурс, находился в юрисдикции областного акимата, и руководство области не очень хотело передавать 2 гектара земли под организацию центра. Не был готов делить территорию в 14 гектаров с бездомными животными и руководитель управления спорта, так как на этой территории должны возводить ипподром и конюшни. В 2020 году власть поменялась, и был запущен процесс, в результате которого землю городу все-таки передали. Далее встал вопрос, как ее передавать общественникам, которые не могут себе позволить покупку земли. Под механизмы государственно-частного партнерства проект не попадал, а в доверительное управление пустой земельный участок передать по закону нельзя, – говорит Кирилл Осин.В местном исполнительном органе решили, что акимат передаст земельный участок в доверительное управление с правом выкупа.– Последняя информация была в мае текущего года. Тогда был разговор о том, что городской акимат идет к завершению подготовки всех документов и в июне-июле должны были объявить конкурс. Но уже закончился июль, а он до сих пор не объявлен, – продолжает директор НПУ.В отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Актау нам сообщили, что до сентября конкурс объявят, очередную задержку объяснили юридическими проблемами при регистрации земельного надела.– Чтобы объявить конкурс, нам нужно зарегистрировать объект в органах юстиции. Земельный участок с имеющимися строениями условно разделен для двух целей: развития конного спорта и Центра для содержания бездомных животных, и технический паспорт должен быть зарегистрирован на оба объекта. К делу пришлось подключить представителей облспорта. Когда документ уже был готов, выяснилось, что необходимо внести изменения в акт приема-передачи в части присвоения участкам новых кадастровых номеров, сейчас эта процедура завершается. До сентября мы конкурс объя­вим.Победитель должен будет использовать его согласно целевому назначению, то есть только под приют для животных, – сообщил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Актау Тилеген Едигеев.А пока продолжаются бюрократические проволочки нынешний питомник, где работники благотворительного фонда «Шанс» пытаются более-менее достойно содержать бездомных животных, буквально трещит по швам. Беспризорных животных, как говорит представитель фонда Ольга Бахтеева, становится все больше. Причина – заметно усилившаяся безответственность людей, которые все чаще выгоняют питомцев на улицу. Причем в числе бесхозных животных нередко оказываются породистые собаки и кошки.Проект организации эколого-образовательного центра помощи для спасения диких и бездомных животных, который предложили представители фонда «Шанс» и НПУ «ЭкоМангистау», подразумевает, что прежде всего четвероногие приемыши будут содержаться в надлежащих санитарных условиях. Идея создания центра направлена и на поиск хозяев. Да и само существование центра позволит обеспечить комплексный подход к решению проблемы бездомных четвероногих, в том числе и за счет стерилизации. Согласно плану проекта, в ЭОЦ будут организованы ветеринарный блок со стационаром, вольеры для беспризорников, загоны для диких и сельскохозяйственных животных, попавших в беду. Со временем планируются птичий двор, гончарная и столярная мастерская для детей, детская ферма с огородами и теплицами и многое другое.– Сейчас есть несколько строи­тельных организаций, готовых помочь стройматериалами и рабочими руками. Проект не коммерческий, а социальный, но там будут и коммерческие услуги, все средства от которых будут направлены на содержание центра – расходы на коммунальные услуги и корма. Со временем центр должен будет выйти на самофинансирование – общественники и зоозащитники не могут все время сидеть на шее горожан, – говорит Кирилл Осин.Вопрос необходимости возведения цивилизованного центра для животных – не единственный, что волнует зоозащитников Мангистау.– Параллельно двигается и вопрос о необходимости совершенствования Правил содержания и выгула домашних животных. В апреле 2019 года подготовленную редакцию правил мы озвучили на общественных слушаниях, где прошли обсуждения и с кинологами, и ветеринарами, и другими заинтересованными сторонами. Все рекомендации были учтены, документ был направлен в отдел ветеринарии и сельского хозяйства акимата города Актау, потом последовала кропотливая кабинетная работа с чиновниками – отрабатывались правовые стороны вопросов. В 2020 году процесс их принятия затянулся из-за пандемии, к тому же в это время был упразднен Актауский городской отдел ветеринарии и сельского хозяйства, и все вопросы, находившиеся в его компетенции, были переданы в областное управление ветеринарии, – рассказывает Кирилл Осин.А потом оказалось, что в мае текущего года должна была состояться сессия областного маслихата, и на нее вынесли версию правил, которую подготовили в управлении ветеринарии Мангистауской области, и мало того, что не согласовали ее с общественниками, но и вообще нигде не обсуждали.– Узнали мы об этом поздно, так как не было публичного обсуждения. Но тем не менее успели направить свои предложения до начала сессии. Итоговая редакция в целом отражала позицию зоозащитников, но ключевые моменты из правил выпали. А это пункты, которые несут общие блага для всех.Обидно, было потрачено столько нервов и сил,– сетует зоозащитник.В частности, из новых правил выпал важный вопрос регулирования численности животных, не содержащихся человеком, но обитающих на территории населенных пунктов. Он, по мнению общественников, должен проводиться методами биостерилизации или биологическими методами, а при невозможности их использования – методами эвтаназии.Кирилл Осин и Ольга Бахтеева считают: чиновникам выгодно, чтобы методом борьбы с бездомными животными были отлов и уничтожение. Чем больше собак — тем больше денег на их уничтожение. Жители Мангистау хорошо помнят, как в ряде случаев уничтожение производилось среди бела дня в живодерской форме, да еще и на глазах детей. Кирилл Осин отмечает, что непонятно и то, куда девают тушки отстреленных животных, так как скотомогильника в том же Актау нет. В феврале текущего года за открытые ямы с гниющими трупами собак в Тупкараганском районе выговор получил специалист сельской администрации.– Отследить, какое количество животных было по факту выловлено и уничтожено, сложно. Деньги списываются на какое-то энное количество животных, которое невозможно подтвердить. В одном из отчетов, помню, проходило, что у нас отловлено порядка 10 тысяч собак и кошек. Зоозащитники говорят, что это нереальная цифра, ведь это армия животных. Если же животных чипировать и стерилизовать, то это будет отражаться в документах учета ветеринаров, а чип отслеживается программой, поэтому приписки будет сделать значительно сложнее, – говорит Кирилл Осин.Получается, что нынешние попытки зоозащитников, собирающих средства «с миру по нитке», в том числе и на благо­творительных ярмарках, стерилизовать животных не имеют смысла – ведь бездомных животных все равно уничтожают.Мы спросили в городском акимате Актау: во сколько обходится бюджету отлов и уничтожение одной собаки или кошки? Но нам на этот вопрос, к сожалению, не ответили. В областном управлении ветеринарии сообщили, что за 6 месяцев текущего года в регионе уничтожили 5 917 собак и 822 кошек, но объем потраченных средств на процедуру также не указали, ссылаясь на то, что отдельно на отстрел средства не выделяются, а поступают сразу на все работы ветеринарных станций. Сколько денег получает одна станция, нам также не сообщили.Также в правила не был внесен очень важный пункт – о недопущении загрязнения мест общего пользования многоквартирных жилых домов, детских площадок, дорог и мест отдыха продуктами жизнедеятельности собак и кошек.– Выгуливают домашних животных где захотят, а убирают за питомцами единицы. По этому пункту даже систему штрафов можно было бы предусмотреть – это и дисциплинирует, и могло бы стать источником пополнения бюджета, – предлагает директор «ЭкоМангистау».Большой проблемой является и то, что новые правила, увы, не запрещают организовывать в многоквартирных жилых домах приюты и временные передерж­ки для животных.– Есть прецеденты, когда представители акимата просят помочь зоозащитников решить проблему с гражданами, содержащими в многоквартирных домах по 20 кошек, и моча животных пропитывает все бетонные перекрытия с верхнего до нижнего этажей. Никакой правовой управы в данной ситуации у властей нет, поэтому нас просят договориться и забрать животных. В одном из случаев женщина в ответ грозилась включить газ в квартире и подорвать весь дом. Ну почему тогда не вносят в городские правила наше предложение о запрете приютов в домах? – вопрошает Кирилл Осин.Также в правила не попали пункты о запрете содержания собак и кошек с целью дальнейшего использования их шкур и мяса для реализации, переработки и потребления и недопущении жестокого обращения с животными. По словам Кирилла Осина, на их запрос в маслихат о необходимости внесения данных пунктов в правила сообщили, что не возражают, чтобы организация участвовала в их редакции к следующей сессии, но чтобы включить свои дополнения, эти пункты сначала нужно обсудить на общественном совете Мангистауской области. Директор недоумевает: а разве нынешнюю редакцию правил в исполнении управления ветеринарии на общественном совете обсуждали?Чтобы понять логику чиновников, мы обратились в управление ветеринарии по Мангистау­ской области. И столкнулись с классической для системы ситуацией: нас встретил вновь назначенный руководитель ведомства Исагали Кушкинбаев, сообщивший, что работа с текстом правил является ответственностью его предшественника Шамгали Хамиева.– Начальник управления сейчас уволился. Это он подписывал в свое время обозначенный проект правил, – рассказывает руководитель отдела ветеринарно-санитарной безопасности управления ветеринарии Мангистауской области Нурсултан Дуйсебек. – Мы думаем, что нынешний вариант правил не лучший – они выходят со многими недостатками. Но поймите – есть процедуры. Если оснований нет для какого-либо пункта, его не регистрируют. Мы предлагали, например, не позволять содержать в квартирах больше трех кошек. Прокурор сразу опротестовал, в юстиции сказали, что для этого нет основания – соответствующего закона. Нам сказали, что в данном пункте должно быть не «запретить», а «рекомендовать». Они говорят, что правила должны быть простыми и понятными, такой уж принцип.Нурсултан Дуйсебек подчеркивает: на вооружении общества и местных исполнительных органов нет закона об ответственном обращении с животными, он только разрабатывается.– Законопроект будет предложен в Парламент, в нем есть много пунктов, которые послужат основанием для изменений. Без него мы хорошие правила не напишем. Пока вопрос, который вы поднимаете, нерегулируемый, – подытожил чиновник.