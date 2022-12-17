"Ночь чудес" ожидает астанчан в декабре

Фото: b-port.com

Astana Muz Fest 2022 пройдет в Астане 19-25 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Официальное открытие фестиваля состоится 19 декабря в 18:00 в выставочном центре ЭКСПО. На мероприятии зажгут главную ёлку страны, выступят казахстанские артисты, красотой вечера станут Дед Мороз и Акшакар. Гостям и жителям столицы предложит сказочное ледовое шоу "Ночь чудес".

Здесь же будут награждены победители конкурса ледовых скульптур на тему «Сказки народов мира». Скульптуры начнут строить за 3 дня до начала фестиваля.

В конкурсе примут участие скульпторы из Казахстана и ближнего зарубежья. Новогодняя ярмарка с катком, горками, аттракционов, едой и сувенирами в этот же день, приступят к работе детские аниматоры.

Ледяной город станет местом для досуга жителей и гостей столицы. Здесь можно кататься на коньках, сделать памятные фотографии на фоне скульптур и фотозон, принять участие в зимних мероприятиях (скульптура белого города, танцевальные конкурсы, перетягивание каната и другие).

25 декабря в 11:00 планируются массовые мероприятия: Дед Мороз и Деньги, соревнования по танцам, занятия по ремесленному спорту, катание на коньках и т.д.

После этого ожидается концерт казахстанских звезд, розыгрыш призов для посетителей фестиваля и огненное шоу.