Номинантов на Grammy представили в США

На сайте Grammy появились списки номинантов на премию. В общей сложности номинанты представлены в 91 категории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Лидером по числу номинаций стала Бейонсе, представленная в девяти категориях. Кендрик Ламар представлен в восьми категориях, Адель - в семи.

65-я церемония награждения победителей Grammy пройдет 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе (Калифорния).

"Запись года"

ABBA - Don't Shut Me Down

Адель - Easy On Me

Бейонсе - BREAK MY SOUL

Мэри Джей Блайдж - Good Morning Gorgeous

Брэнди Карлайл - You And Me On The Rock

Доджа Кэт - Woman

Лиззо - About Damn Time

Стив Лейси - Bad Habit

Кендрик Ламар - The Heart Part 5

Гарри Стайлс - As It Was

"Альбом года"

ABBA - Voyage

Адель - 30

Бейонсе - RENAISSANCE

Мэри Джей Блайдж - Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Брэнди Карлайл - In These Silent Days

Кендрик Ламар - Mr. Morale & The Big Steppers

Лиззо - Harry's House

Гарри Стайлс - Special

Бэд Банни - Un Verano Sin Ti

Coldplay - Music Of The Spheres.